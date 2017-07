Notícia Scalada Stelar es converteix en l’espectacle més vist La relació amb Andorra ja no estarà present a l’espectacle del proper any

107.000 espectadors i un 97% d’ocupació. Aquestes són les xifres que ha aconseguit l’últim espectacle del format proposat pel del Cirque du Soleil al Principat, Scalada Steler. Stelar realitza aquest diumenge l’última representació i amb aquesta haurà sumat un total de 22 representacions. Totes elles s’han fet al llarg del mes de juliol i han aconseguit superar la xifra d’espectadors de l’any passat, 105.059 persones. Com en les anteriors edicions, s’han posat a la venda un total de 110.000 entrades, meitat dempeus i meitat, assegudes. Més del 67% de les entrades assegudes s’han venut a través d’allotjaments turístics, agències de viatges i operadors turístics mentre que la resta han estat adquirides directament pel públic en general a través d’Internet o bé, directament a taquilla, just abans de començar l’espectacle.



Aquestes bones dades, però, van en sintonia amb les que el Cirque porta acumulant des que actua a Andorra. Tots els espectacles de la sèrie Scalada, que va començar el 2013, han superat el 90% d’ocupació. En aquest sentit, l’aforament hoteler també s’ha vist incrementat des que el Cirque actua al país. Mentre que al primer any l’ocupació rondava el 43% enguany, segons indiquen les previsions, estaria a la vora del 77%. “Un any més em supera la xifra d’espectadors, són xifres mai assolides fins ara”, ha destacat el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, que s’ha mostrat molt content per les xifres assolides. Segons Camp aquestes dades confirmen que l’espectacle ha agradat i que els mecanismes de comercialització han funcionat.



En plenes negociacions per allargar el Cirque a Andorra



Davant de l’èxit, el ministre ha tornat a insistir que actualment s’està “en plenes negociacions” per tornar a portar el Cirque du Soleil a Andorra els propers dos anys. En aquest sentit, Camp es mostra optimista i indica que “gairebé segur” que s’arribarà a un acord. Segons ha apuntat el ministre de Turisme i Comerç, abans que comencés l’últim espectacle d’Scalada Stelar, la idea que s’està posant actualment sobre la taula pretén impulsar un canvi radical de format. “La relació amb Andorra ja no estarà present a l’espectacle i serà quelcom que no s’hagi fet mai a Europa”. Aquests dos elements són els únics que ha volgut avançar el ministre en relació al nou possible espectacle i ha recordat que encara no es pot dir res més “perquè tot és molt embrionari”.



El que sí que ha avançat el ministre és que les negociacions es centren actualment en el preu. “Intentem negociar perquè no s’incrementi el cost global de l’espectacle”. En cas que el preu que s’ha de pagar a la companyia canadenca s’incrementi voldrà dir que s’hauran d’ingressar més diners, ja sigui augmentant el preu de l’entrada o posant més seients asseguts. “El cost net per Andorra Turisme ha de ser el mateix”, ha dit. El calendari ideal pel ministre és anunciar el tancament de l’acord com a molt tard durant la tardor perquè al novembre o desembre es pugui anunciar l’espectacle que es realitzarà el 2018.



Des d’Andorra Turisme s’està treballant en la recopilació de les dades sobre el retorn econòmic i la repercussió mediàtica i a les xarxes socials de l’espectacle Scalada Stelar així com la despesa i les pernoctacions generades pels turistes durant aquestes cinc setmanes de representacions. A finals del mes de setembre es realitzarà una presentació pública on es donaran a conèixer tots els resultats obtinguts.



Un cop acabat l’espectacle de la companyia canadenca, la carpa instal·lada al recinte del Parc Central encara no es desmuntarà. El proper dilluns 7 d’agost s’hi celebrarà l’actuació de David Bisbal, en el marc de la festa major d’Andorra la Vella.