Notícia Feda també vol tancar Unicef L’entitat donarà dos euros per cada persona que visiti el Museu de l’Electricitat i el Camí Hidroelèctric La directora d’Unicef Andorra, Marta Alberch, recull un donatiu simbòlic a la guardiola que fa Mejías, ahir. Autor/a: ANA / M. M.

Un any més la marca de la parapública elèctrica i l’ONG col·laboren per recaptar diners que es destinaran a combatre les garanties i drets de tots els nens del món. Sota el lema Visites solidàries en benefici de #TancaUnicef, FEDACultura donarà dos euros per cada persona que visiti el Museu de l’Electricitat i el Camí Hidroelèctric d’Engolasters durat els mesos d’agost i setembre a Unicef Andorra. Segons es destaca des de l’empresa elèctrica, aquests dos mesos són l’època de l’any en què hi ha un major nombre de visitants en les dues activitats.

Els diners que es recullin aniran destinats a la campanya #TancaUnicef, que pretén donar a conèixer la principal missió de l’organització: veure garantits tots els drets del nens i nenes del món perquè així l’entitat pugui tancar per sempre. Amb aquesta campanya, l’ONG continua treballant en la supervivència infantil, en l’accés a l’educació, en la lluita contra els abusos i les discriminacions, en l’accés a les vacunes, així com en garantir els seus drets més bàsics.

Aquesta col·laboració no és nova. FEDACultura i Unicef porten unint esforços de manera consecutiva els darrers quatre anys. De fet, la passada campanya de col·laboració va aconseguir recaptar prop de 4.100 euros, xifra que ha anat augmentant any rere any. «Amb la recaptació de l’any passat nosaltres ja ens conformem», va explicar ahir la directora d’Unicef Andorra, Marta Alberch, que també va destacar que estaria encantada d’haver d’enviar el seu currículum per buscar una nova feina si s’aconseguís arribar a l’objectiu de tancar Unicef.

Malgrat que per enguany no es marquen una xifra concreta, aquesta nova col·laboració entres les dues entitats s’hi han afegit alguns canvis amb l’objectiu d’incrementar la recaptació. A part de la donació de dos euros per visitant, també es distribuiran guardioles en diferents punts visibles de les instal·lacions de FEDA, un element que ja es va fer servir l’any passat però aquesta vegada s’han incrementat el nombre de guardioles. Una estarà situada al Museu de l’Electricitat i les altres dues en les oficines d’atenció al públic d’Encamp i Prat de la Creu d’Andorra la Vella, informa l'ANA

També s’ha habilitat un mòdul a la web de FEDA per poder realitzar donatius directes a l’ONG. A més, la parapública ha previst una jornada solidària pel mes de setembre amb l’objectiu d’implicar els seus empleats. «La idea és introduir alguns canvis i novetats perquè la campanya tingui millors resultats que l’any passat», va destacar la cap de gestió de persones i comunicació de FEDA, Sandra Mejías.

Unicef porta 70 anys treballant per aconseguir que el món sigui un lloc millor per a la infància i salva cada any milions de vides, porta cada vegada més nens i nenes a l’escola, protegeix els infants més vulnerables contra qualsevol forma d’abús o violència, i ofereix esperança i oportunitats a milions de nens i adolescents. Així mateix, vol recordar que treballa en tots els aspectes que afecten el benestar i el futur dels nens –incloent l’atenció sanitària, la nutrició, l’accés a aigua i al sanejament, l’educació i la protecció– tant en situacions de desenvolupament com en crisis humanitàries.