Notícia L’Audiència Nacional nega la llibertat a Besolí per segona vegada La jutgessa argumenta que el lauredià té prous recursos econòmics per fugir d’Espanya amb el seu fill L’empresari i exconseller de Finances de Sant Julià de Lòria, Joan Besolí.

L’Audiència Nacional espanyola va rebutjar ahir per segona vegada el recurs presentat per la defensa de l’empresari i exconseller de Finances del Comú de Sant Julià de Lòria, Joan Besolí, contra la presó provisional sense fiança que la magistrada, Carmen Lamela, va dictaminar el passat 25 de maig com a presumpte testaferro de l’expresident del FC Barcelona, Sandro Rosell. Una situació que també comparteix el català, ja que la jutgessa considera que en ambdós casos segueix existint risc de fuga, de destrucció de proves i de reiteració delictiva. Tots dos, per tant, seguiran per ara empresonats a Soto del Real acusats de blanquejar prop de 15 milions d’euros provinents de comissions il·lícites de la venda de drets audiovisuals de 24 partits amistosos de la selecció brasilera de fútbol. Suposadament, l’expresident del Barça hauria blanquejat els diners a través de la gestoria Comptages, situada a Sant Julià de Lòria i propietat de Joan Besolí, i d’un entremat d’empreses creades pel lauredià.



Segons fonts properes al cas, la magistrada rebutja novament la llibertat de Besolí al·legant pràcticament els mateixos motius. De fet, Lamela tira per terra tots els arguments de la defensa i deixa clar que existeixen «indicis fonamentats» de la participació de tots dos presos en els delictes provinents de formar part d’una organització criminal i de blanqueig de capitals. Ni la renuncia a la nacionalitat andorrana de Besolí –per minvar el risc de fuga– ni la complicada situació familiar del lauredià han convençut ara a la justícia espanyola.



Els arguments de la desestimació / En primer lloc, Lamela considera que el fet que Besolí proposés rebutjar a la seva nacionalitat andorrana per evitar el risc de fuga –ja que el Principat no contempla l’extradició dels no nacionals– no és suficient. Ja en el primer aute, el passat 4 de juliol, va desestimar el recurs indicant que la renúncia era una «maniobra estranya» que no eliminava el risc a fuga. En aquest segon cas, la magistrada va més enllà i exposa que la tramitació de la renúncia podria ser un procés més llarg que la mateixa instrucció de la causa. Segons informa l’agència Europa Press, la jutgessa entén que «es tracta d’un mer compromís que no depèn exclusivament de la seva voluntat i requereix la tramitació d’un procediment que inclús pot durar més que la instrucció i l’enjudiciament dels fets investigats».



Pel que fa la delicada situació familiar que viu Besolí, que té el seu fill ingressat en un centre especialitzat en lesions medul·lars a Catalunya arran d’un accident laboral que el va deixar en cadira de rodes, Carmen Lamela segueix considerant que «la lamentable situació familiar al·legada i aprovada» per al veí de Sant Julià «no és un obstacle per mantenir la situació de presó d’una persona». En aquest segon aute, a més, la jutgessa afegeix que els recursos econòmics de l’expolític andorrà incrementen el risc a fuga perquè li permetrien, assegura, marxar d’Espanya amb el seu fill. «Sense desconèixer el greu problema, tals circumstàncies, en unió de les ja exposades en l’aute pel qual es va acordar el seu empresonament i el resultat dels embargaments practicats, posen de relleu una vegada més les seves possibilitats econòmiques i, fins i tot, permeten contemplar la possibilitat que el seu fill pugui ser traslladat perquè continuï el seu tractament a l’estranger», argumenta la justícia espanyola.



Un altre dels punts que defensa Lamela és que de quedar en llibertat tant Besolí com Rosell podrien destruir o ocultar proves. Una afirmació que les defenses dels acusats han intentat desdir des del primer dia exposant que si haguessin volgut destruir proves ja ho haguessin fet, ja que fa tres anys que la causa està oberta. Finalment, a l’entendre de la jutgessa també persisteix el risc de reiteració delictiva, ja que la investigació encara no ha conclòs.



Possible investigació a Brasil / Segons informava ahir l’agència EFE, un altre dels motius de l’Audiència Nacional a mantenir l’empresonament és que el senat de Brasil estigui estudiant iniciar investigacions per diversos fets, entre els quals es trobarien les activitats irregulars que se’ls atribueixen a Rosell i Besolí.