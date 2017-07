Ruta del llac d’Engolasters

La ruta d’Engolasters és una oportunitat per fer senderisme de manera senzilla i gaudir alhora d’unes vistes d’alçada. L’itinerari parteix d’Encamp i acaba al Llac d’Engolasters.En total, té una llargària de dos quilòmetres en sentit lineal i els desnivells no superen els 408 metres. Per tant, és una ruta apta per a tota la família i amb una durada màxima de dos hores. Els mesos més recomanables per practicar-la són des de juny fins al setembre.



El punt de partida de l’itinerari és just davant del Museu de l’Automòbil, allà es troba una senyalització de començament del recorregut cap al llac Engolasters i cap al riu Blanc. Durant la caminada, es poden trobar espècies florals autòctones d’Andorra (com el clavell de pastor) i construccions típiques del país (com la borda de Cresper).