Medi Ambient avala la plataforma i tomba les al·legacions de Viladomat

El departament de Medi Ambient ha rebutjat les al·legacions que la família Viladomat (accionista majoritària de Saetde) va presentar dijous passat contra la plataforma esquiable de Soldeu. Segons l’Executiu, el departament va finalitzar ahir mateix l’informe ambiental que recull la valoració del projecte de la plataforma i –en avaluar totes les al·legacions del seu àmbit– va concloure que la infraestructura que acollirà la pista Avet és totalment «favorable».Les al·legacions de la família presentaven diferents arguments. Un d’ells era de caire mediambiental, i és precisament aquest el que Medi Ambient ha decidit tombar. En concret, el departament creu que les al·legacions «no han presentat cap element de judici per considerar que els treballs del projecte no siguin compatibles a nivell ambiental».Pel que fa a la resta d’arguments que no fan referència a aquest àmbit, el departament d’Ordenament Territorial considera que per a alguns és «aplicable la resolució del recurs de reposició interposat al Projecte d’Interès Nacional de Construcció d’una plataforma esquiable a peu de la pista Avet de l’estació de Soldeu i s’un aparcament soterrat».També s’ha declarat favorable l’informe de riscos geològics de la plataforma . Per tant, a hores d’ara no hi ha cap impediment per part de l’Executiu perquè en breu s’iniciïn les obres d’aquesta infraestructura. De fet, el següent pas per començar els treballs ja depèn del Comú de Canillo, que haurà de ser el darrer en resoldre les al·legacions de la família Viladomat.Segons el Govern, la corporació ha estat informada dels resultats favorables dels dos informes i té via lliure per tirar endavant una de les infraestructures més polèmiques dels darrers anys, que ha comportat la dissolució de Nevasa i el conseqüent trencament de Grandvalira.Malgrat que les al·legacions dels Viladomat han retardat una mica els terminis de construcció de la plataforma, el Comú de Canillo ja va destacar la setmana passada que es confia en seguir el calendari establert i arribar perfectament a temps per acollir les finals d’esquí alpí de la Copa del Món de 2019.Tot i això, cal recordar que la Batllia encara està pendent de resoldre la demanda interposada també per Viladomat contra la declaració d’interès nacional del projecte de la plataforma. Si s’acaba donant la raó al màxim accionista de Saetde, pot ser que les obres es tornin a endarrerir i que la infraestructura llavors no s’arribi a fer a temps.

-El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere López, va entrar ahir a tràmit diverses preguntes que el Govern haurà de respondre de forma escrita i una demanda d’informació vinculades al projecte de la plataforma esquiable de Soldeu. En els documents, el parlamentari posa en relleu «els dubtes» que genera el disseny de la infraestructura, especialment per l’impacte ambiental i visual que pot tenir, tot recordant que es cobrirà un tram de riu de 140 metres, «la llargada d’un camp i mig de futbol».

- A més, López destaca que, segons el Reglament de la construcció, «en tot cas, sobre la llera dels rius i torrents i en les seves franges de protecció no s’admetrà cap cos voltat derivat d’un projecte d’iniciativa privada». I, justament, aquest és el caràcter «del projecte de plataforma esquiable realitzat i impulsat per la societat Ensisa». Per tot, López reclama tenir «els informes d’avaluació d’impacte ambiental realitzats», així com els efectuats els darrers 10 anys relatius a les pistes Avet i Àliga. També vol que li sigui facilitada tant la «llicència urbanística» com «el projecte constructiu» de la plataforma.