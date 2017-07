Arrenca el 16è Campus de la llengua catalana a Canillo

La setzena edició del Campus universitari de la llengua catalana a Andorra va arrencar ahir amb l’acte de salutació en què va participar el cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, i el director del departament de Política Lingüística, Sergi Valdés. D’aquesta manera comença la setmana andorrana del campus, després que els estudiants ja hagin passat set dies a Girona. Aquesta edició Canillo torna a rebre els estudiants del projecte, sent aquest el segon i últim any, ja que pertoquen dos anys per parròquia.



Aquesta edició del Campus compta amb 20 nois i set noies provinents de vint països diferents que realitzen estudis lligats a la llengua, la filologia i l’àmbit social; segons informa l’ANA. Aquests s’han aplegat a Canillo per aprendre català i conèixer la realitat del país. Així ho valorava ahir Valdés, assegurant que la llengua serveix per unir persones i territoris, de manera que els estudiants del campus estan participant en un projecte que ha engrescat Andorra i altres territoris de parla catalana durant molts anys.



Al final de l’acte es va obsequiar als estudiants amb un llibre de l’autor Artur Blascó, que recull cançons tradicionals d’Andorra i Catalunya i que ajudarà als joves a conèixer millor les tradicions del país. Amb total, 440 persones han passat pel Campus de llengua catalana des de l’inici.