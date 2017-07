El tèster d’alcoholèmia treu fum la darrera setmana de juliol

El balanç de la Policia corresponent a la darrera setmana de juliol ha estat demolidor. Si durant les tres primeres setmanes del setè més d’aquest any es van registrar 6, 6 i 7 detencions, respectivament, en el marc de la campanya de controls d’alcoholèmia que la Policia està duent a terme des del 30 de juny passat fins el pròxim 7 d’agost, la quarta setmana ha estat de rècord. El tèster d’alcoholèmia ha tret fum, sense dubte. Fins a 12 conductors han estat enxampats beguts i, curiosament, tots ells en horari nocturn.

Sigui o no casualitat, els darrers dies han estat marcats per les festes d’Escaldes-Engordany, del 23 al 27 de juliol, i les de Sant Julià, del 24 al 30. El dos dies amb més volum de positius va ser van ser el divendres i el dissabte passat, els dies forts a la parròquia laurediana coincidint amb cap de setmana. Quatres residents van superar la taxa permesa entre dos quarts de tres de la matinada i dos quarts de set del matí. La nit del dissabte al diumenge, entre les cinc i les sis, quatre més van donar positiu, un d’ells amb 1,86 grams per litre, el màxim que la Policia ha trobat en tots els controls que va fer durant la setmana passada, tot i que a aquest se li va realitzar la prova arran d’un accident que va tenir per danys materials. Tots vuit, per cert, tenien menys de 30 anys.

El dijous 28, també durant la nit, van haver-hi tres joves més que no van superar el test d’alcoholèmia, el dimecres 27 van ser dos i el dimarts 26 un altre. El primer localitzat, el diumenge 24 a les set del matí, va ser un resident de 31 anys enxampat amb una taxa d’1,57 g/l i que també va donar positiu per estupefaents, arran d’un accident al qual va resultar ferit juntament amb un passatger.

Dues detencions per maltractament / El balanç de detencions va comptar amb nou pressumptes delictes més, dels quals dos van ser per presumptes maltractaments en l’àmbit domèstic. Un va ser denunciat a Encamp, contra un resident de 21 anys, per una desavinença conjugal en un domicili; l’altre, a la capital, a una dona i un home de 52 i 65 anys, respectivament, per una agressió de parella també en una llar.

Tampoc van faltar els delictes contra la salut pública a la frontera del riu Runer, on el divendres a la tarda es van trobar en un turisme particular –al qual hi havia dos homes no residents de 25 i 31 anys que entraven al Principat– 3,9 grams d’speed, un de ketamina i 1,5 d’haixix.

En l’àmbit d’altres delictes, cal destacar el d’una resident de 22 anys com a presumpta autora d’injúries i resistència greu a funcionaris de la Policia que havien estat requerits per anar d’Escaldes perquè un grup de joves estava alterant el desenvolupament normal de la festa major i aquesta va tenir una reacció «desproporcionada» cap als agents del servei de l’ordre. A Canillo també es va produir un episodi similar, amb la detenció d’un conductor com a presumpte autor d’un delicte de «resistència i desobediència greu» cap als funcionaris en una estació de servei, ja que no volia retirar el seu vehicle i mostrava un comportament «arrogant i resistent».

UN MOTORISTA, FERIT LLEU / Per acabar, ahir a primera hora de la tarda, un motorista de 17 anys amb una KTM RC125 va patir un accident amb un 4x4 Mercedes-Benz AMG a la rotonda Calidae i la Dama de Gel d’Escaldes, però des d’Urgències de l’Hospital asseguren que va tenir contusions lleus i que va ser donat d’alta al moment.