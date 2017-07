L’FC Andorra apuntala la defensa amb Txus Rubio

Reforç pel lateral dret de l’FC Andorra. Txus Rubio torna al club on es va formar. Després de la seva etapa a la UE Santa Coloma, el jugador internacional decideix posar-se de nou la samarreta tricolor.



La marxa de Jordi Pedrós al CF Balaguer feia necessària una incorporació en aquesta posició i el club, en l’aposta en el proper projecte per comptar amb jugadors joves i del país, es decideix per fitxar a l’internacional absolut. «El projecte és molt atractiu. Hi ha un bon equip i crec que podem pujar l’FC Andorra a Tercera Divisió. Crec que ho aconseguirem. Es tracta d’anar a competir al màxim i donar-ho tot sempre», exposa Txus sobre el perquè del seu fitxatge pels tricolors. Arriba a un vestidor que coneix en bona part. «Hi ha molta gent jove, amb els que he coincidit amb la selecció sub-21 i l’absoluta, i això fa que hi hagi un molt bon grup», fet que l’ajudarà en la integració i que «sigui molt fàcil».



Txus torna al club després del seu pas per la Lliga Nacional. El canvi a la Primera Catalana, on ja va debutar-hi anys enrere amb l’FC Andorra, «hi ha diferència, però tampoc no tanta, perquè la lliga andorrana està pujant de nivell, cada any més». El jugador asegura en el seu retorn «entrega i actitud en cada entrenament i partit. Sempre estic motivat». Respecte a la plantilla de la darrera temporada només falta per confirmar el futur de Marc Ferré, Emili Garcia, Víctor Hugo Moreira i Roger Ezquer.