El MoraBanc inicia la temporada a casa contra l’Iberostar Tenerife

El començament de la temporada es produirà al Poliesportiu d’Andorra. Les dates exactes i els horaris de la Lliga Endesa estan encara per definir, però el BC MoraBanc Andorra sap que iniciarà el campionat a casa davant l’Iberostar Tenerife. L’estrena serà el 30 de setembre o l’1 d’octubre.



El debut tornarà a ser a casa i serà davant un dels conjunts que el curs passat va ser una de les sensacions de l’ACB. Però no només en la competició domèstica, sinó també a Europa, guanyant la Basketball Champions League. Com va succeir la temporada passada, en aquesta ocasió tornen a haver-hi 17 equips, que comporta que hi hagi en cada jornada un equip que descansa. Si la temporada anterior el conjunt andorrà era qui no jugava a la primera jornada, ara serà en la segona, que es disputa entre setmana. El primer desplaçament serà el 7 o 8 d’octubre a la pista de l’UCAM Múrcia.



El primer plat fort vindrà a la cinquena jornada, contra el Reial Madrid a la capital d’Espanya. Es tornarà a repetir el duel entre dos equips que la temporada passada es van trobar a la Copa del Rei i els play-off, amb els blancs sortint com a victoriosos però suant sang per aconseguir-ho. Un altre desplaçament interessant es produirà a la jornada vuit a Vitòria contra el Baskònia. El primer matx a casa davant d’un dels grans serà davant l’FC Barcelona Lassa, el 9 o 10 de desembre. Els blaugranes la temporada passada van sortir derrotats del Poliesportiu d’Andorra. Seran dos partits seguits a casa perquè una setmana després rebrà a un dels nouvinguts a la categoria, el Guipúscoa. Per les dates nadalenques la competició no s’atura. El 23 de desembre visitarà la pista de l’Herbalife Gran Canària, el 30 o 31 de desembre rebrà al Tecyconta Saragossa i començarà l’any el 6 o 7 de gener a Màlaga contra l’Unicaja. Tancarà la primera volta a la Fontenta contra l’actual campió de la Lliga Endesa, el València Basket, el 21 de gener.



La segona volta començarà amb el MoraBanc descansant, el cap de setmana del 27 i 28 de gener. El primer matx serà a la pista del Tenerife una setmana després. El Reial Madrid tornarà al Principat el 10 i 11 de febrer i el Baskònia es presentarà al Principat el 10 i 11 de març. El retorn de Giorgi Shermadini al Poliesportiu d’Andorra es produirà el 28 o 29 d’abril, amb la visita de l’Unicaja. Les dues últimes jornades de la fase regular seran més que exigents. Primer el València passarà per Andorra (19 o 20 de maig), i el 24 d’aquell mes es desplaçarà al Palau Blaugrana per enfrontar-se al Barça. En un principi tots els partits del conjunt andorrà com a local seran els dissabtes a les 21.00 hores, però això pot canviar depenent del rival, com que dies abans i amb poc marge jugui l’Eurolliga. També pot portar canvis per motius televisius.



L’entrenador del MoraBanc, Joan Peñarroya, exposa després de conèixer l’ordre de partits del calendari que «comencem a casa jugant contra el Tenerife i després tenim uns mesos d’octubre i novembre en els quals lliguem molts partits jugant fora de casa, amb un desembre on ho farem molts com a local». Com sempre, «acabes jugant contra tothom i és evident que és un calendari superinteressant. També amb la característica que l’últim mes de competició al maig juguem només un partit com a local, contra el València, i tres fora de casa». L’equip es fixarà en anar «setmana a setmana, i hem d’intentar portar el millor possible tot el tema dels primers mesos en els quals haurem de compaginar dues competicions».

El Betis obté la cautelar / Precisament el mateix dia que es feia públic el calendari, un jutjat de Barcelona donava la cautelar al Real Betis Energía Plus en la demana que havia interposat per fer valer els seus drets a la Lliga Endesa, per continuar a la categoria i convertir-se en el divuitè equip de la competició. El club andalús va anar als tribunals a l’entendre que s’havien saltat acords assemblearis i d’estatuts, amb canvis en les condicions econòmiques d’ascensos. Davant aquesta nova situació l’ACB haurà de decidir que fa i si finalment l’acaben acceptant. Si es així el campionat tornaria a tenir un número parell d’equips i no hi hauria jornada de descans, amb els verd-i-blancs enfrontant-se al rival que en aquella data no jugava.

Walker es queda/ Ahir finalitzava el termini per contracte de la clàusula en què David Walker quedava lliure si tenia l’opció de marxar a un equipde l’NBA. Aquest fet no es produirà, pel que l’aler estatunidenc seguirà una temporada més a l’entitat, com era desig del cos tècnic. Amb aquesta confirmació només queden dos punts pendents per donar la plantilla per tancada. Una és la cessió de Moussa Diagné, pivot de l’FC Barcelona, que es produirà en els pròxims dies si no surt cap complicació. L’altra capítol obert sí que portarà força més temps. És el de Jaime Fernández. El base del Movistar Estudiantes tracta de poder desvincular-se de l’equip madrileny, en considerar que els col·legials no van igualar correctament l’oferta andorrana per ell quan aquests van accedir al dret de tempteig.