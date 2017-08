Andorra es mostra dinàmica per a l’any del turisme sostenible

Andorra s’ha sumat amb un seguit d’accions a la celebració, aquest 2017, de l’any internacional del turisme sostenible per al desenvolupament, proclamat per l’Assemblea General de les Nacions Unides. L’any internacional del turisme sostenible per al desenvolupament reconeix el paper d’un dels sectors més potents del Principat per a l’eradicació de la pobresa, tot destacant la sostenibilitat per garantir el desenvolupament dels estats.



L’OMT és l’organisme internacional encarregat de canalitzar les accions dels estats membres i ha establert una estratègia i un conjunt de possibles accions que poden dur a terme. Així, ha identificat el creixement econòmic inclusiu i sostenible; la inclusió social, ocupació i reducció de la pobresa; l’ús eficient dels recursos, protecció ambiental i lluita contra el canvi climàtic; els valors culturals, la diversitat i el patrimoni i l’entesa mútua, pau i seguretat com a eixos en què el turisme pot tenir un paper destacat.



Grup de treball interministerial / Amb la voluntat d’organitzar accions en el marc de l’any internacional del turisme sostenible, Andorra va crear un grup de treball interministerial. D’aquesta manera, segons informa l’agència ANA, el grup va decidir engegar algunes accions com la traducció i difusió del vídeo promocional de l’OMT i de la guia de Consells pràctics per al viatger responsable. Entre d’altres accions, també es va comptar amb la participació del director del programa de desenvolupament sostenible de l’OMT a la jornada d’economia circular organitzada per Agreda, l’1 de juny passat.



A més, es va inaugurar el refugi guardat de l’Illa, que queda emmarcat en la ruta Coronallacs. L’edifici del refugi és un model sostenible, integrat al paisatge i compta amb plaques fotovoltaiques que produeixen l’energia que necessita per funcionar. La ruta Coronallacs uneix els quatre refugis guardats del país: el refugi de l’Illa, el de Juclà, el de la Borda de Sorteny i el del Comapedrosa, i és una oferta en el marc del turisme sostenible que vol acostar de manera més segura i còmoda la muntanya als visitants.



La inauguració del Camí saludable dels drets humans, l’aprovació de la Llei general de l’allotjament turístic, accions en el marc de l’Estratègia nacional del paisatge, són altres iniciatives presents per al Govern que s’emmarquen en la promoció del turisme sostenible.