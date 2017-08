Notícia La prima per haver exercit un càrrec directiu deixarà de ser vitalícia El complement salarial quedarà limitat als cinc anys posteriors al càrrec La ministra de Funció Pública, Eva Descarrega, en una sessió al Consell General. Autor/a: MARICEL BLANCH

La reforma de la llei de la funció publica que lidera Eva Descarrega preveu eliminar el caràcter vitalici de les primes que reben els funcionaris que han exerciti un càrrec directiu. Actualment, un treballador que duia a terme tasques directives durant més de quatre anys tenia dret a una prima fixa i de caràcter vitalici quan tornava al seu lloc de feina anterior. És a dir, tornava a cobrar la nòmina anterior al càrrec directiu però amb un suplement mensual per haver exercit com a director, malgrat que en l’actualitat ja no tingués cap responsabilitat com a tal.



La ministra que substitueix Jordi Alcobé al capdavant de la cartera de Funció Púbica presentarà el setembre als grups parlamentaris una proposta que preveu que aquest complement deixi de ser de per vida, malgrat que no l’eliminarà. L’esborrany del Govern vol que aquesta prima fixa quedi limitada als cinc primers anys de deixar el càrrec directiu i que després s’elimini. Un canvi que, segons fonts sindicals consultades, ja s’havia plantejat amb anterioritat pel malestar que generava en l’opinió pública que es cobrés un plus per unes responsabilitats que ja no es tenien.



De triennis a quinquennis/ Un altre dels aspectes que preveu canviar la ministra amb la modificació de la llei és el reconeixement de l’antiguitat dels funcionaris. Així, els triennis actuals desapareixeran i els complements salarials per antiguitat passaran a fer-se cada cinc anys. Amb aquest canvi, doncs, les noves generacions tindran menys poder adquisitiu, ja que les revisions de la nòmina se’ls hi realitzaran amb períodes de temps més llargs ja des d’un inici.



Aquestes modificacions són algunes de les presentades recentment per la ministra Descarrega en una reunió mantinguda amb els representants sindicals del sector per fer una primera aproximació a les línies bàsiques de la nova llei. Algunes fonts sindicals consultades, però, van lamentar que no s’hagi tingut prou en compte la seva opinió a l’hora de redactar l’avantprojecte de llei per modificar la normativa vigent. Al seu entendre, s’està deixant escapar un bon moment per fer una reforma millor que no vagi en detriment dels treballadors públics.