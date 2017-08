Notícia El segon juny més càlid des del 1950 El sisè mes de l’any registra les temperatures més altes dels últims 14 anys

Hauríem de parlar amb els nostres pares o padrins per trobar records d’un mes de juny tan calorós com el d’enguany. Almenys, així ho indiquen les dades registrades en el butlletí mensual del Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (Cenma) de les quals s’extreu que el sisè mes de l’any va ser el segon més càlid dels darrers 67 anys i amb les temperatures més altes des del 2003. Segons l’estudi, la temperatura mitjana va ser de 19ºC al fons de vall i properes als 11ºC a cotes altes.



Malgrat la calor que va protagonitzar els dies del mes de juny, però, no es va batre cap valor absolut de temperatures màximes. En el que sí que va destacar, en canvi, és en l’acumulació de dies consecutius amb temperatures màximes superiors als 30ºC. Així, a l’estació de la central hidroelèctica de FEDA es van registrar, entre els dies 11 i 17, màximes entre 30 i 32ºC. Les temperatures més altes del mes, però, es van assolir el dia 23, amb 34,5ºC de màxima a la Borda Vidal.



El mes de juny també va destacar per la diferència de l’anomalia de temperatures màximes i mínimes. Així l’anomalia més remarcable s’ha registrat en les temperatures màximes. Per exemple a la Borda Vidal, al Roc de St. Pere i a les Salines van ser de 4,5ºC, 4,7ºC i 4,1ºC respectivament més altes del que és habitual. Per contra, les temperatures mínimes han tingut una anomalia d’1,2ºC, 2,4ºC i -0,1ºC respectivament.



Unes anomalies que van tenir un efecte important a les zones urbanes i que van impedir poder dormir còmodament les nits de juny. I és que l’efecte de calor urbana va impedir que les temperatures mínimes baixessin normalment durant les hores nocturnes. Aquest fet es va fer palès a totes les àrees urbanitzades del país, fins i tot en pobles situats en alçada com el Pas de la Casa.



Sec i amb calamarsades



Pel que fa a les precipitacions, el juny va ser un mes sec, amb acumulacions totals al voltant dels 70 mm, tot i que localment s’han excedit els 100 mm a causa del comportament tempestuós de les pluges d’aquest mes. És el cas del nord-oest del Principat (les Salines, Sorteny i Bony de les Neres) on l’anomalia es va situar al voltant de la normal amb valors entre el 100 i el 109% de la precipitació.



Les tempestes més intenses es van produir els dies 3, 15 i 20 de juny, totes amb activitat elèctrica i calamarsades. La primera va afectar sobretot la vall central d’Andorra i Escaldes amb acumulacions de 16,3 mm en 30 minuts a la Comella i un total de 32,3 mm, fet que va provocar el desbordament d’alguns torrents. La segona tempesta va afectar amb molta intensitat tota la franja nord del país, amb acumulacions al voltant de 70 mm en una hora als entorns de Juclar, provocant el desbordament del riu d’Incles. La darrera tempesta remarcable, el dia 20, va afectar diversos punts del país, però s’han de destacar els 31,6 mm recollits a Envalira, 18,2 dels quals van caure en 30 minuts. Les tempestes dels darrers dies del mes van anar acompanyades de calamarsa i van emblanquinar les muntanyes els dies 28 i 29. El dia 30, amb la baixada de temperatures, la feble precipitació va ser en forma de neu al massís del Comapedrosa.