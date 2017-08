L’aeroport ja ha rebut gairebé vuit vegades més vols que el 2016

L’activitat de l’Aeroport Andorra-la Seu està creixent gràcies als vols comercials a la demanda, principalment d’aerotaxi. Malgrat que la instal·lació urgellenca segueix sense trobar sortida a un dels objectius de la reobertura, el d’acollir vols regulars, la seva activitat va en augment enguany a través dels avions comercials de petit format i amb un nombre limitat de passatgers, principalment d’Andorra o amb destí a Andorra, que d’aquesta manera eviten haver d’aterrar o enlairar-se en destins més allunyats del Principat com ara Lleida o Barcelona, tal com publica Ràdio Seu. En aquest sentit, ara fa un any els Governs català i andorrà van signar un conveni per cinc anys perquè Andorra s’impliqui econòmicament en la gestió i en la promoció turística de la infraestructura.Segons dades publicades per Aeroports de Catalunya, els cinc primers mesos del 2017 l’aeroport ha registrat 54 vols comercials, quan en tot l’any 2016 n’hi va haver només 7. L’empresa pública de la Generalitat, propietària de la pista, calcula que al final de l’any s’haurà arribat a prop d’un centenar de vols; per tant, unes deu vegades més que l’any anterior. Aquest increment ha coincidit amb la implantació d’una empresa d’aerotaxis que ofereix vols a la demanda, ja sigui per feina o bé per lleure, bàsicament amb destí a d’altres aeroports del continent europeu.Tot i aquesta nova via d’activitat, l’aeroport segueix treballant per aconseguir oferir vols regulars, especialment durant la temporada d’esquí. En aquest sentit, darrerament l’operador Swiftair s’ha mostrat interessat a tornar-hi a operar, després que els vols a Mallorca i Madrid que va oferir ara fa dos estius, amb la participació de l’empresa local Viatges Regina, no van tenir continuïtat. Una de les claus perquè hi hagi una oferta fixa pot passar per la instal·lació d’instrumental GPS, que permet garantir l’aterratge o l’enlairament en cas de pluja o boira i que ja es va provar de manera experimental aquest hivern passat. Ara el sistema resta pendent de l’aprovació del Govern espanyol tenint en compte que seria pioner a l’Estat veí, malgrat que en països del centre i el nord d’Europa ja s’utilitza en desenes de pistes de vol.Quan s’acaben de complir set anys de la reobertura, l’Aeroport Andorra-la Seu és a punt d’assolir les 10.000 operacions realitzades, tenint en compte que a banda dels vols comercials també registra una gran activitat d’avionetes privades o bé de serveis aeris. De fet, l’any 2016 es van comptabilitzar un total de 3.584 operacions, un augment del 66% respecte del 2015.



- L’aeroport Andorra-La Seu ha tingut un paper clau en actuacions d’emergència com ara la que va tenir lloc a mitjans aeris en l’extinció de l’incendi que es va declarar l’any passat entre la vall de Castellbò i Ribera d’Urgellet.



- Justament per aprofundir en la seva utilitat en aquest àmbit, una de les properes actuacions que s’hi durà a terme és l’habilitació d’un heliport per als serveis d’Emergències de l’Alt Urgell, operatiu durant les 24 hores. Això ha de permetre, entre d’altres coses, evitar desplaçaments al Pallars per part d’efectius dels GRAE dels Bombers de la Seu o del SEM cada vegada que s’ha de fer un rescat o trasllat amb helicòpter.