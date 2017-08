Ensisa inicia les obres de la plataforma esquiable de Soldeu

Encisa va iniciar ahir els treballs de construcció de la plataforma esquiable de Soldeu. Segons va confirmar el director de la societat, David Hidalgo, després de rebre de forma oficial les respostes de Medi Ambient i Ordenament Territorial (que avalen els informes de la plataforma i tomben les al·legacions de la família Viladomat), el comú va atorgar la corresponent llicència a Ensisa i aquesta es va posar mans a l’obra per començar la primera fase del projecte, que consisteix en fer les excavacions i sustentacions prèvies a l’alçament de la plataforma i l’aparcament.



Des que es van presentar les al·legacions fins que el Govern va donar la seva resposta favorable al projecte de Soldeu només van passar quatre dies (amb un cap de setmana de per mig). Aquest fet ha fet que alguns membres propers al sector de l’esquí s’hagin plantejat si s’han seguit tots els passos adients, tenint present que quan es tracta de tramitacions i documentació administrativa el període de resposta sol ser força llarg.



Tot i això, Hidalgo va remarcar ahir que en tot moment s’han seguit «els passos i procediments pertinents. Es va exposar el projecte a informació pública, es van analitzar les al·legacions i es va esperar a tenir l’acceptació de tots els informes abans d’atorgar la llicència, per tant, s’ha fet de manera pulcra i detallada perquè no hi hagi cap escletxa i sense donar res per fet, com s’ha pogut dir en algun mitjà». De fet, Hidalgo va expressar que «tant de bo tots els projectes es fessin d’aquesta manera» i seguint tots els requeriments.



Resposta a les al·legacions / Tanmateix, el director general d’Ensisa va destacar que totes les al·legacions presentades al projecte de la plataforma es van poder contestar «a través dels informes que es van posar a exposició pública. En tots els casos es remet a un o altre informe i es detalla que l’argumentació a l’al·legació està present en els documents, això demostra que el projecte s’ha fet bé».



Impacte medi ambiental / Part de les al·legacions de la família Viladomat eren de caire medi ambiental. Al respecte, Hidalgo va assegurar que malgrat que tota «acció humana té un impacte en el medi, nosaltres hem procurat fer un projecte respectuós i el menys nociu possible. Perquè si es fa un pla d’actuació [com el que ha fet Ensisa] es pot tenir cura del medi ambient». Hidalgo també va afegir que Ensisa «fa més de 20 anys que treballa en el sector de l’esquí i que fa projectes que estan en contacte amb el medi ambient, i sempre hem tingut cura».

Avaluació de l’impacte / Per demostrar la seva voluntat de ser responsables amb l’entorn, Ensisa ha presentat un informe que abasta tots els àmbits ambientals previstos per no malmetre la zona on es construirà la plataforma esquiable i l’aparcament soterrat. El pla inclou un inventari florístic, accessos al perímetre de l’obra, accions per respectar les canes del riu, la gestió d’aigües residuals i la protecció d’hàbitats aquàtics, entre d’altres.



Les obres es realitzaran per una Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per tres entitats del país: Cevalls, Copsa i Locubsa.