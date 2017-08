Montserrat creu que l’AEM portarà nova indústria sanitària al Principat

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat d’Espanya, Dolors Montserrat, va visitar ahir el Principat. Durant la seva estància, va aprofitar per parlar amb el ministre de Salut d’Andorra, Carles Alvarez, sobre futurs acords i convenis bilaterals de caire sanitari entre ambdós països.



Un dels temes que es van posar sobre la taula va ser la candidatura que Barcelona a presentat per acollir l’Agència Europea del Medicament (AEM). Segons Montserrat, si la ciutat catalana acaba sent la seu d’aquesta entitat, Andorra també se’n veurà «beneficiada». I és que «indústries farmacèutiques «d’arreu del món podran escollir instaurar-se al Principat, ja que tan sols es trobarien a dos hores i mitja de la seu de l’AEM». I no només això, «empreses andorranes i espanyoles podrien ser futures proveïdores de l’agència europea, per tant, entrarien dins de la competitivitat en biomedicina, un camp que s’està desenvolupant molt», va afegir la ministra.



Montserrat també va remarcar que Andorra es podria beneficiar dels llocs de treball que es crearan si Barcelona acaba guanyant la candidatura. «Ja que si acaba sent la seu, necessitarà més de 1.000 treballadors», de manera que els professionals del Principat tindran més oportunitats.



Per tot, Montserrat va remarcar que és important que Andorra doni suport a Barcelona en aquesta fita. A més, la ministra va remarcar que «Europa també escolta el Principat, i més ara que s’està treballant en l’acord d’associació».



Per la seva part, Alvarez va reconèixer que estar a prop de la seu de l’AEM seria un pas positiu per al país, sobretot a nivell de «cèl·lues, teixits i teràpies avançades». Així com que s’obrirà la porta a «laboratoris farmacèutics perquè s’instaurin al país i perquè el Principat pugui formar part d’assajos clínics i d’investigació». Per tant, «hem de donar el màxim suport a la candidatura», va puntualitzar Alvarez.

Altres acords / Durant la trobada, els dos líders de les carteres sanitaris també van parlar de la donació d’òrgans. En aquest sentit, Montserrat va destacar que un cop s’aprovi el projecte de llei de cèl·lules, òrgans i teixits d’Andorra –que s’espera entrar a tràmit parlamentari abans de finalitzar l’any–, «no hi haurà cap problema» perquè el Principat pugui ser un país donant d’òrgans. En paral·lel a aquesta legislació, el Govern preveu entrar la llei de reproducció assistida.



Els ministres també van parlar de les donacions de sang i de cordó umbilical. Al respecte, es va detallar que seria important que a partir d’ara els ciutadans d’Andorra rebessin una «retribució» per la sang que cada any donen a Catalunya, per tant, «volem que tinguin accés al banc de sang i teixits català», va remarcar Montserrat.



Tot i això, aquesta reciprocitat no serà efectiva fins a finals d’aquest any o principis del que ve, «fins que no s’acabi tota la tramitació jurídica» que requereix aquest intercanvi de serveis.

Un hospital de referència / Finalment, els representants en Salut d’Andorra i Espanya van parlar sobre la possibilitat que l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell acabi sent un centre de referència per al Pirineu. Montserrat va detallar que cada vegada «hi ha menys fronteres», i que malgrat que l’hospital de Puigcerdà «ja és un referent», «la previsió és anar treballant cada cop més en col·laboració amb el d’Andorra perquè els ciutadans de la Seu d’Urgell o els voltants puguin fer ús d’aquest».