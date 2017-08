Segueix el ball de fitxatges per ser a Europa

Continua l’allau de fitxatges de l’FC Lusitans. Porta ja catorze incorporacions. Ahir en presentava les quatre darreres, que no seran les últimes. L’objectiu del club és clar de tornar a jugar a Europa i confecciona una plantilla per aconseguir-ho, amb una barreja de jugadors experimentats, amb d’altres de joves.



Qui compta amb més bagatge dels quatre últims és Pedro Araujo, lateral esquerre portuguès de 32 anys que va jugar a la Primera Divisió amb el Penafiel el 2005. Al llarg de la seva carrera va ser campió de Segona en tres ocasions i va arribar a la selecció sub-21. Dos dels motius pel seu fitxatge són que «és un club fundat per portuguesos i el projecte és bo», assegura Araujo, que aportarà «experiència, actitud i determinació» per ajudar l’equip. Kevin Pariente és un migcampista francès de 32 anys que ha passat per diferents països. Format al PSG B i el Llevant B, també ha jugat a França al Sedan i el Cannes, a Turquia al Bucasport, i a Israel al Hapoel Petah Tikva, Maccabi Jaffa, Beitar Ramla i Shikun Hamizrah. A Espanya també al Granada B. Arriba a Andorra a «un projecte molt interessant per lluitar per aconseguir el títol de lliga i jugar competició europea». Compta a nivell particular amb «ganes de tornar al meu millor nivell» i «vull donar el màxim, ser campió i jugar a Europa».



Amb 24 anys es presenta Rui Beja, lateral dret portuguès provinent del Farense. Aquest és «un projecte molt il·lusionant. Sé que hem de treballar al màxim cada dia per guanyar cada partit», afirma Beja, remarcant que «el campionat serà complicat, amb equips forts que ens voldran derrotar». Està motivat per «donar el meu màxim, deixar tot el que tinc al camp per aconseguir els objectius de l’equip». El més jove és Mathurin Sakho, central de 22 anys. La seva arribada al Lusitans és «tot un repte», afirma i confia amb el seu físic «ajudar al conjunt».



Cèsar Gomes, director esportiu del Lusitans, assenyala que aquests «jugadors poden aportar moltíssim aquest any, a la lliga andorrana i sobretot al nostre equip». La plantilla pateix moltes modificacions respecte la temporada passada, on l’equip no va aconseguir cap títol ni classificar-se per disputar competició continental. Amb tots els canvis efectuats fins el moment «hem intentat treballar de manera diferent i pel millor pel nostre objectiu». Dilluns el Lusitans va començar la pretemporada, amb Diogo Festa com a entrenador, sent una altra de les novetats. El primer amistós el tindran el 8 d’agost a Luzenac davant el conjunt local. A continuació disputaran la Copa Ibèrica, que l’any passat es va disputar a Andorra. Els rivals seran el Ponte da Barca, que fa d’amfitrió, i un equip gallec encara per confirmar.

Cisteró, a l’FC Santa Coloma / Aleix Cisteró que l’FC Andorra la setmana passada va anunciar que no renovava, accepta l’oferta de l’FC Santa Coloma per incorporar-se al campió de lliga.