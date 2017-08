Castellsagué agafa les regnes amb l’ambició de fer créixer el projecte

El nou projecte ja roda. L’FC Andorra, dirigit per Marc Castellsagué, iniciava ahir la pretemporada a Encamp. El tècnic arriba amb la màxima il·lusió, comptant amb una plantilla que s’ha rejovenit i amb l’objectiu inicial de la permanència, sense renunciar a res. Implantarà el seu mètode amb el que espera que sigui un any exitós.



El tècnic de Llerona fins ara era el segon entrenador del Girona FCB, de Primera Catalana. Les converses per venir al Principat van ser accelerades per arribar a un acord amb la directiva. «Ha estat una situació que no esperava, unes negociacions que han anat ràpides. Des de bon principi ens vam entendre, vam veure que estàvem alineats en el mateix projecte, amb les mateixes ganes i il·lusions de fer un projecte molt ambiciós, però sempre des de la prudència», assegurava Castellsagué ahir en la seva presentació. Amb diferents opcions sobre la taula, es va decantar per aquesta pel «tracte de la junta directiva i pel grup humà que té la plantilla. Va treure uns molts bons resultats la temporada passada i això també és un factor que vaig valorar molt positivament per finalment decantar-me per venir aquí».



Té només 29 anys, però «una experiència en el futbol força important», sobretot en categories inferiors, tant en diversos clubs de Catalunya com a la Federació de Kazakhstan de Futbol. Dirigir ara un primer equip significa un pas a la seva carrera. «A nivell professional tinc marcats els meus objectius», i ser el màxim responsable a la banqueta n’és un, pel que «agreixo moltíssim la confiança de la junta directiva». Estarà acompanyat de Peter Muñoz, que és tècnic en biofeeback i neurofeedback. «Això ens dona un plus», assegura, perquè altres clubs no ho tenen en compte i considera que per a «l’aspecte mental, de situació del jugador a nivell anímic i de treball de grup, és molt important».



Situació del club / L’FC Andorra està marcat els darrers anys per les problemàtiques institucionals i econòmiques d’etapes anteriors. Les primeres estan solucionades, però no les segones, amb una motxilla que pesa i que no permet que l’entitat pugui funcionar amb la normalitat que voldria. A més, la setmana passada es van aturar les converses que hi havia amb un grup inversor forà perquè no convencien les condicions que s’estaven plantejant. Castellsagué sap on arriba. «Soc conscient i des del primer moment la junta directiva em va explicar la situació real del club. Sempre, en tot moment, han estat molt transparents amb nosaltres. S’ha d’agrair i som conscients de la situació delicada del club. Tot i així no treu que el treball i les hores hi seran en tot moment i estem convençuts de fer una bona feina».



Esportivament, «el primer objectiu que ens proposem és la permanència. Evidentment ho intentarem aconseguir el més aviat possible. Hem de tocar de peus a terra». Al camp «tinc el meu model de joc però tot i així tot anirà molt de la mà dels jugadors que ens trobarem», amb una plantilla que coneix bé perquè la temporada passada el Girona B s’enfrontava al rival que deixava l’FC Andorra, fet que li fa permetre tenir-los ben estudiats. «Estic molt content amb els jugadors que han renovat perquè ens donaran una experiència i una solidesa al camp molt important, però també amb els joves que entren, amb molta il·lusió, ganes i predisposats a treballar pel grup».



El capítol d’altes, baixes i renovacions encara no està tancat, tot i que no haurà massa moviments: «M’agradaria tenir una plantilla més aviat curta. No vull que hi hagi 24 o 25 jugadors, sinó que ens agradaria treballar amb 20 o 21». Respecte a reforços, desitjaria «tres o quatre més per acabar de consolidar aquesta plantilla».



L’aposta, sense dubte, del club per a la temporada és per la gent del país i jove. Aquesta és una filosofia que encaixa perfectament amb el nou tècnic. «Amb el meu bagatge en diferents clubs on he estat la clau de tot és la gent de casa, que t’aporta compromís, sentiment, ganes, il·lusió i quasi bé mai troben pegues a res», i la joventut «no és un factor que ens perjudiqui, al contrari, penso que ens aporta i ens suma».

Record per a Vicente / Emili Vicente era un apassionat del futbol. Castellsagué també ho és. A la presentació com a nou tècnic tricolor, va voler tenir unes paraules a qui fou el seu antecessor, que era «una persona a la que li tenia molta estima. Setmanalment tenien un tracte personal molt de prop» i «per a mi era una referència». En la responsabilitat de la banqueta que ocupa «no hem de tenir cap tipus de pressió pel fet de substituir-lo. És veritat que el llistó d’ell era molt alt, tenia el seu mètode i manera de fer, però nosaltres tenim la nostra i en cap moment estem competint un amb l’altre».