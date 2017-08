Notícia Pic de la Serrera (Canillo) Un repte per als senderistes per gaudir dels punts més alts dels Pirineus

Entre els segles XVII i XIX, algunes valls del país van estar molt transitades per l’explotació de les mines de ferro. Un dels camins que travessa aquestes valls és el sender que arriba al Pic de la Serrera, un dels sis pics més alts d’Andorra amb 2.912 metres d’altitud.

S’ha de partir des de la carretera de la Coma de Ransol. Després de vorejar un mur de pedra seca, la guia a seguir serà el riu dels Meners fins a arribar a l’estany dels Meners de la Coma.

Se seguirà llavors el camí marcat amb tres punts grocs en direcció nord-est i travessar una cresta fins a la Collada dels Meners. El darrer tram del camí finalitza al cim de La Serrera, ja frontera amb França, des d’on és possible albirar el Pic del Comapedrosa i, fins i tot en dies clars, la Pica d’Estats. La millor opció és fer aquesta ruta entre els mesos de juny i setembre, ja que no és gens senzilla.