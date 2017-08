Notícia Els actes del Festival Càtar s’obren el cap de setmana Comptarà amb sortides guiades, tallers, concursos, música i dansa Visita guiada a Josa en una edició anterior del Festival Càtar

La 22a edició del Festival Càtar del Pirineu arriba aquest cap de setmana a l’Alt Urgell per Josa de Cadí, població que acollirà diversos actes en evocació del seu patrimoni històric. El primer tast serà ja dissabte a la tarda, amb el recital de poesia eròtica medieval Ad Libitum (El castell de l’amor), a càrrec del Trobador de Madrona, a la placeta del Rector.

Al llarg de diumenge, el centre de Josa serà ocupat per una quinzena d’artesans que oferiran una àmplia diversitat de productes, juntament amb la Llibreria Càtara. La jornada s’obrirà a les 9 del matí amb una excursió guiada pel tram del Camí dels Bons Homes que uneix Tuixent amb Josa.

A les 11 del matí la mestra formatgera Judit Carreira impartirà un taller d’elaboració de mató adreçat a nens i nenes i, tot seguit, l’escriptor Isidre Domenjó presentarà Històries de pèl i ploma, un recull de llegendes per a tota la família. Després es donarà pas a la recreació històrica Josa 1226, conduïda per l’historiador Carles Gascón i amb la participació de veïns de Josa.