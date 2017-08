Notícia Museu Casa Cristo (Encamp) Habitatge d’antics jornalers del segle XX al cor d’Encamp Un grup de visitants a l'interior del Museu Casa Cristo Autor/a: El Periòdic

Sembla que de l’Andorra antiga només hi hagi esglésies i peces del romànic. Res més lluny de la realitat. Una altra proposta per viatjar en el temps (tot i que només als segles XIX i XX) i, a l’hora amarar-se de cultura, és el museu etnogràfic Casa Cristo, al centre d’Encamp.



Casa Cristo va estar habitada per una humil família de jornalers fins a l’any 1947, quan van emigrar a França; i una visita a la casa-museu és una molt bona manera de veure com vivien llavors els membres pertanyents a l’estrat més humil de l’època, ja que aquesta família no tenia terres.



Aquesta casa rural de tres pisos es va condicionar a finals del segle passat, però la distribució i els elements més importants s’han mantingut intactes per reflectir fidelment el mode de vida dels jornalers.