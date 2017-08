Notícia 25 anys de la competició olímpica d’eslàlom a la Seu d’Urgell El 2 d’agost de 1992 es van completar les proves Competició olímpica d’eslàlom de Barcelona’92, al Parc del Segre. Autor/a: El Periòdic

Ahir es van complir 25 anys de les finals de la competició d’eslàlom en aigües braves dels Jocs Olímpics de Barcelona’92. El 2 d’agost de 1992, el Parc del Segre de la Seu d’Urgell, ple de gom a gom gràcies a la instal·lació de grades provisionals, va ser escenari de les proves decisives i del posterior lliurament de medalles.

La competició havia començat el dia abans, l’1 d’agost, amb les eliminatòries. El Parc del Segre va coronar com a campió olímpic de K1 masculí l’italià Pierpaolo Ferrazzi. La medalla de plata va ser per al francès Sylvain Curinier; i el bronze, per a l’alemany Jochen Lettmann. En K1 femení, la medalla d’or se la va emportar l’alemanya Lisa Micheler, seguida de l’australiana Daniele Woodward (plata) i la nord-americana Dana Chladek.



En C1, amb una única categoria masculina, la victòria va ser per al txec Lukás Pollert, la plata per al britànic Garreth Marriot, i el bronze per al francès Jaky Abril. Finalment, l’or en C2 se’l van penjar els nord-americans Joe Jacobi i Scott Strausbaugh, acompanyats en el podi pels txecs Miroslav Simek i Jiri Rohan i pels francesos Franck Adisson i Wilfrid Forgues, informa RàdioSeu.



Primers campions / Els guanyadors es van convertir en els primers campions olímpics oficials de canoe eslàlom, tenint en compte que l’any 1972, als Jocs de Munic, el piragüisme d’aigües braves havia estat esport d’exhibició i no es va incorporar definitivament al programa del COI fins a la cita de la Seu. Els noms dels medallistes encara estan presents, juntament amb imatges de la competició, en un mural que presideix l’entrada de les oficines de l’actual Ràfting Parc. Alguns d’ells han mantingut el contacte amb la Seu i van ser presents a la commemoració que ja es va fer ara fa cinc anys, en el vintè aniversari. Un d’ells, Joe Jacobi, fins i tot va posar el nom de la ciutat a la seva filla, Seu Jacobi, que actualment també practica el piragüisme i que la tardor passada va ser rebuda a l’Ajuntament per l’alcalde de la ciutat, Albert Batalla.



La competició també és recordada aquest estiu en l’exposició commemorativa, instal·lada a la Sala de Sant Domènec fins al 10 de setembre, i en el llibre Els Jocs Olímpics de 1992 i el Parc del Segre, de Ramon Ganyet, que es van presentar la setmana passada. En totes dues propostes on s’hi pot trobar records com ara fotografies, la llista de resultats, la llista de voluntaris que hi van col·laborar i la cronologia dels dies en què es va celebrar la prova.