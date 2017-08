Notícia Nivells de població de l’any 4800 aC al Parc d’Aigüestortes Al llarg dels diferents períodes s’aprecien els arranjaments que es van fer per adaptar l’espai a un lloc de resguard, refugi i hàbitat El Parc Nacional d’Aigüestortes. Autor/a: El Periòdic

La tercera campanya d’excavacions arqueològiques que s’ha fet aquest juliol a l’Abric d’Obagues de Ratera (Espot), al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, ha pogut documentar nivells que la seva antiguitat possiblement és superior l’any 4800 abans de la nostra era.



Les excavacions s’han fet en una petita cavitat situada a 2.300 metres d’altitud i formada per una acumulació de grans blocs de granit. Al llarg dels diferents períodes documentats en campanyes anteriors s’aprecien els arranjaments, amb petites construccions, que es dugueren a terme per adequar aquest espai com a lloc de resguard, refugi i hàbitat i la seva ocupació. Fins ara els treballs havien permès documentar una extensa seqüència arqueològica a l’abric, amb ocupacions d’època contemporània, d’inicis de l’edat mitjana (segles VI-VII) i prehistòriques (amb diverses fases compreses entre el 530 i 2800 ANE).



Entre les restes localitzades en aquesta campanya d’excavacions hi destaquen nivells amb murs d’arranjament, fogars i abundant material, com ara ganivets de sílex, puntes de fletxa o restes de treball sobre matèries lítiques, material exogen al territori, algunes de les quals provinents de centenars de quilòmetres de distància. A falta d’analítiques dels materials recuperats, aquest jaciment aporta ja important informació al voltant de l’ocupació i l’explotació dels medis d’alta muntanya durant la prehistòria, especialment durant les èpoques que es coneixen com a neolític, edat del bronze i edat del ferro. Encara resten per realitzar les analítiques dels materials recuperats, com ara les anàlisis de carboni 14, les anàlisis del material lític, ceràmic o sedimentològic.



Les campanyes d’excavació de 2015 i 2016 van permetre documentar una àmplia seqüència d’ocupació de la cavitat que abasta més de 3.600 anys, des de mitjans del segon mil·lenni abans de la nostra era fins al segle XX. Entre aquestes ocupacions de l’abric, és recurrent la construcció d’estructures per cobrir i arranjar l’espai interior de la balma, com sòcols.