Sant Julià, Escaldes i la capital estan sota un risc màxim d’incendi

Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria estan sota risc màxim d’incendi des del dimarts, segons el mapa del Sistema d’Avaluació de Risc d’Incendi Forestal (tal i com es pot apreciar a la imatge adjunta de la dreta).



La capital és la parròquia més exposada, ja que mostra un risc extrem, mentre que les altres dues estan un escalafó per sota. És per això que tots els agents de protecció implicats de Medi Ambient, Banders, Bombers, Protecció Civil i els set comuns han activat el protocol per a la campanya estival de prevenció d’incendis forestals i han decidit prohibir de manera temporal fer barbacoes als en els llocs públics d’aquestes tres parròquies. Va ser, però, el Govern el que va estendre la veu d’alarma. Primer ho va fer amb un tuit i hores després va ser Jordi Cinca qui ho va corroborar en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, a més de fer una crida a la ciutadania i els turistes: «Demanem la màxima col·laboració a tothom que estigui al Principat per evitar un desastre». Per si de cas, però, s’ha posat vigilància als boscos i els berenadors, que també s’han precintat. Si algú infringeix la llei i pren foc s’exposa, com a mínim i si no passa res, a 300 euros de multa. Si algú genera un incendi, però, tindrà un gran problema amb la justícia perquè la sanció serà molt més severa, en funció dels danys que hagi pogut ocasionar.



El mapa també té senyalitzada una zona de risc «molt alt» a l’est del Principat, que correspon al Pas de la Casa, una zona afectada però que de cap manera preocupa perquè no hi ha bosc i per tant l’extinció d’un possible foc seria senzilla i amb gairebé nul·les possibilitats de què s’escampés. Canillo, amb risc alt, tampoc sembla que pugui tenir perill de generar un gran foc.

La resta de parròquies, en alerta / El que sí preocupa en certa manera, segons el director de Protecció Civil, Francesc Areny, és l’estat d’alerta que hi ha a Ordino, la Massana i Encamp. «Sembla que la situació es mantindrà o anirà a pitjor en els pròxims dies, per tant no seria estrany que en aquestes parròquies pugés el perill». Ara totes tres estan en estat moderat.



Dos motius expliquen la situació / Són dos els motius que expliquen com s’ha arribat a una situació. D’una banda, les abundants pluges que es van registrar a Andorra durant la primavera van ajudar a que creixés molta vegetació.



De l’altra, que en els darrers dies s’han ajuntat principalment les altes temperatures –que absorbeixen l’aigua del sòl i assequen la flora, fent-la així més propícia per cremar–, l’absència de precipitacions i el vent, el pitjor enemic perquè es propagui un foc que dimarts bufava a uns 80 km/h, ahir a uns 70, avui es preveu a uns 60 i fins el divendres no s’estabilitzarà a 40 km/h.



Aquests factors són els que recull el Fire Weaher Index, una calculadora de paràmetres que es fa servir a Europa, Amèrica i gran part de l’Àsia i que segons va explicar ahir a aquest rotatiu el màxim dirigent del Cenma, Ramon Copons, «qualifica com d’exposada està la fusta viva per determinar el grau de risc segons la temperatura i les precipitacions dels darrers dies».