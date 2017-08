L’ocupació hotelera al juliol supera el 65% tot i no venir el Tour

Segons les primeres dades recollides durant el mes de juliol, la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) va tancar el mes l’any passat amb una ocupació mitjana del 63,97% que el 2017 ha augmentat fins al 65,29%, suposant un augment total del 2,02%.



D’acord amb les ocupacions per parròquies, cal destacar que Sant Julià ha passat d’un 49,70% l’any 2016 al 60% l’any 2017. La parròquia amb més ocupació ha estat Andorra la Vella amb un 75,09%, seguit d’Escaldes-Engodany amb un 68,75%, la Massana amb un 66%, Canillo amb un 60,33%, Ordino amb un 55,22%, i per últim, Encamp amb un 46,31%.



L’evolució dels preus també ha estat positiva, ja que ha augmentat en un 3,88%. En aquest sentit, un 61,11% dels participants de l’enquesta ha declarat que ha pujat les tarifes de les habitacions, mentre que el 30,56% les han baixat i un 8,33% les han mantingut. És per això que no s’han assolit les perspectives d’una ocupació del voltant del 70%. La consecució dels objectius ha vingut per un millor comportament dels preus de venda, no per l’ocupació, el que repercutirà de manera positiva en els comptes d’explotació a gràcies a la millora de la productivitat.



També ha pujat la facturació mitja en un 4,31%. Un 69,23% diu que ha augmentat de manera global, el 7,69% l’ha mantinguda i el 23,08% l’ha disminuït.

Altres raons que expliquen aquests resultats han estat la millora dels indicadors econòmics del mercat espanyol, la situació d’inseguretat en l’àmbit europeu i la promoció que s’ha realitzat des dels organismes públics i des del mateix sector hoteler.



Segons l’UHA, aquestes dades es veuen enaltides respecte a les dades de l’any anterior, tenint en compte que aquest any no ha vingut el Tour de França, dada fonamental per contextualitzar els resultats obtinguts. És a dir, sense la celebració d’aquest esdeveniment, s’ha millorat la facturació en termes absoluts.