La Batllia admet a tràmit la demanda de la família Viladomat

El Tribunal de Batlles de la Secció Administrativa ha admès a tràmit la demanda presentada per la família Viladomat (accionista majoritària de Saetde) contra la declaració d’interès nacional del projecte de construcció d’una plataforma esquiable i un aparcament soterrat a Soldeu.



Segons fonts properes al cas, des de la defensa de la família Viladomat ja s’esperava que la demanda fos entrada a tràmit, ja que «és un pas habitual i només és un primer moviment» dels molts que encara s’han de fer abans que la justícia dictamini una sentència ferma i decideixi si anul·la o no la declaració d’interès nacional.

Recurs del Govern / Abans d’entrar la demanda a la Batllia, la família accionista de Saetde va presentar un recurs al Govern demanant que es retirés la declaració d’interès nacional, al·legant –entre d’altres motius– que una infraestructura d’esquí no pot ser declarada com a tal. Però en data 31 de maig, l’Executiu va desestimar dit recurs. Per tant, tal i com va especificar ahir el ministre portaveu, Jordi Cinca, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la decisió de desestimar o no la declaració d’interès està ara en mans únicament de la justícia, «ja que nosaltres en el seu moment ja ens vam posicionar al respecte». De fet, Cinca va recordar que l’Executiu sempre ha defensat que la infraestructura reuneix tots els requisits per ser d’interès nacional.



A més, dilluns passat els departaments de Medi Ambient i Ordenament Territorial van rebutjar les al·legacions que la família Viladomat va interposar contra els informes tècnics de la plataforma. Per tot, Cinca va remarcar que l’afer «ja no està en mans del Govern» i que els «següents passos» s’hauran de seguir des de la Batllia.

Esquí escolar / D’altra banda, en relació a la possibilitat que Saetde abandoni l’esquí escolar si no es revisen les tarifes, Cinca va destacar que està «segur» que finalment el Govern i la societat «s’acabaran posant d’acord», i que en tot cas, «els comptes d’explotació de l’esquí no depenen de l’esquí escolar».