Sant Julià s’endarrereix amb els comptes de Naturlandia

El Comú de Sant Julià encara no ha aprovat els comptes de Naturlandia referents a l’any passat. I segons els estatuts, aquest pas s’havia de fer abans del 30 de juny, durant una junta general d’accionistes.



Segons fonts properes a la corporació, la minoria comunal –i part de la majoria– no tenen constància que dita junta s’hagi realitzat. A més, no hi ha indicis que aquesta reunió s’acabi realitzant durant l’estiu, ja que molts membres de la societat i la corporació tenen previst marxar de vacances, i sense tots els accionistes que formen part de la junta, no es pot aprovar un àmbit tant important com són els comptes i les despeses de la societat Camprabassa, que és qui s’encarrega de gestionar Naturlandia.



Les mateixes fonts també destaquen que aquesta no és la primera vegada que hi ha retardaments en l’aprovació dels comptes del parc i que –com és habitual– les gestions es porten en secret.

En relació a aquest fet, des de l’oposició laurediana, el conseller Rossend Duró, va destacar ahir que Naturlandia sempre ha estat un tema «tabú». De fet, «hem entrat diferents preguntes al comú en relació als comptes i a la mort de l’os i no hem rebut cap resposta ni cap explicació. I això no és normal, perquè són temes prou importants i polèmics com per no dir res al respecte». Per tot, Duró va remarcar que «l’oposició voldria estar més involucrada en tot el referent a Naturlandia, però sembla que el parc el porten de la mà Ordóñez [el director] i Vila [el cònsol major de Sant Julià]».