El Duende baixa al dotzè lloc de la Copa del Rei

Jornada amb diferents sensacions per a Marcel Lescano i la resta de la tripulació del Duende a la Copa del Rei. El balanç del dia en general és bo, tot i la pèrdua de places a la segona regata i també a la general, que els fa perdre un lloc.



En el tercer dia de competició es va incorporar a la flota la classe GC32, que significava que hi havia a les aigües de la badia de Palma de Mallorca 138 embarcacions, tot un rècord per a la Copa del Rei. A la primera prova el Duende realitzava «la millor sortida que hem fet fins ara», assegurava Lescano, i van atacar als vaixells capdavanters en una prova «molt emocionant». Van concloure a l’onzena plaça. La victòria va ser per a l’Alegre. A continuació es va classificar el Phoenix i el Crioula. A la segona regata es va complicar tot al final, «arribant a meta el vent va girar i entravem rectes», perdent un temps vital. Van ser tretzens. Va imposar-se el Team Vision Future, seguit pel Lucky i l’Alegre.



A la general el Duende perd una posició i se situa al dotzè lloc de la classificació amb 58 punts, igualat amb l’Audax Energia. «Ens hem recuperat una mica i estem de moment satisfets perquè estem complint objectius. Podrem descartar la quinzena plaça de dimarts i això ens permetrà guanyar alguna plaça», afirmava l’andorrà, posant ènfasi en l’exigència de la Copa del Rei, on «ningú no perdona res i qualsevol errada és nefasta per perdre llocs». El líder un dia més és el Team Vision Future , que acumula 14 punts. Les altres dues places del podi provisional sí que varien. Ara l’Alagre és segon amb 15 i el Phoenix tercer amb 17. El Paprec Recyclage cau a la quarta posició amb 19.