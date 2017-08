Intervinguts prop de 19.000 euros a la Farga de Moles

La Guàrdia Civil va comunicar ahir la intervenció, aquest dimarts, de 18.985 euros en un control a la duana de la Farga de Moles, com a resultant d’una infracció a la normativa sobre blanqueig de capitals.



El decomís es va produir pels volts de les 11.30 hores en el registre a un vehicle Mitsubishi conduït per un veí de la demarcació de Barcelona. Els diners no declarats, procedents d’Andorra, van ser localitzats en un sobre dins de la guantera i al portabebès. En ser preguntat pels agents sobre la procedència dels diners, va reconèixer que els havia retirat al Principat.



Un cop verificades les quantitats pels agents a les dependències de l’Agència Tributària, que sumaven 19.985 euros, es va procedir a aixecar l’acta per la infracció, en superar el límit no declarable de diners, que és de 10.000 euros. L’infractor va continuar viatge amb 1.000 euros en concepte de «mínim de supervivència», quedant la resta dipositat a la Duana de la Farga a disposició de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries.