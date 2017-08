Ferré renova i Victor Hugo finalitza la seva etapa a l’FC Andorra

Segueixen havent-hi moviments a la plantilla de l’FC Andorra, que afronta els seus últims capítols en quan a la confecció del grup de la pròxima temporada. El club ahir confirmava que Marc Ferré renova i seguirà el proper curs, mentre qui no ho fa és Victor Hugo Moreira.



La política de comptar amb gent jove i de la casa s’exemplifica en bona part dels jugadors, i Ferré n’és un exemple més. Consolidat les últimes campanyes, tenint la confiança dels dos anteriors tècnics, és un dels habituals del mig del camp a l’onze inicial tricolor. Qui tanca una etapa a l’FC Andorra és Victor Hugo. El lateral dret deixa l’equip i el seu futur estarà a la Lliga Nacional. Respecte a la plantilla del curs passat només queden pendents dos temes. Un és el de Roger Ezquer i l’altre el d’Emili Garcia. Són els dos únics components del que encara no es coneix el seu futur. A partir d’aquí s’haurà de veure quines són les possibilitats de l’entitat per intentar fitxar algun altre jugador, tenint en compte les dificultats econòmiques per les que passa. La intenció del nou entrenador, Marc Castellsagué, és la de poder incorporar tres o quatre futbolistes.