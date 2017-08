L’ACB convida al Betis de manera provisional a ser a la Lliga Endesa

El Reial Betis Energía Plus va fins al final per defensar els seus drets als jutjats. No es queda de braços creuats i de moment li està sortint bé. Després de realitzar una dura nota respecte a l’expressat per l’ACB sobre el seu cas, l’organisme decideix convidar de manera cautelar i provisional al conjunt andalús per a que jugui a la Lliga Endesa la pròxima temporada. Haurà de ser confirmat a l’assemblea general ordinària i extraordinària que se celebrarà l’11 d’agost a Madrid. Si s’aprova, seran 18 equips.



L’ACB, que es pronuncia només a través de comunicats, indicava ahir que mentre no es resolen les mesures legals en defensa dels interessos de la competició, realitza una invitació provisional a l’equip sevillà, amb la possibilitat d’aquest de complimentar els corresponents tràmits d’inscripció a la Lliga Endesa. A l’assemblea, els clubs evaluran i decidiran la situació sobre el procediment judicial i l’estat de l’expedient provisional i cautelar d’afil·liació.



Abans d’aquest comunicat, el Betis havia respost ràpidament a les acusacions que abocava l’ACB sobre l’entitat andalusa. Primer de tot afirmant que el club «ha solicitat mesures cautelars inaudita parte, per l’urgència de la situació, al ser imprescindible resoldre-la de manera immediata, donat que d’una altra forma seria impossbile preparar a temps la nova temporada. Es tracta d’una possibilitat que estableix l’ordenament jurídic per aquets tipus de supòsits. En tot cas, hem de recordar que ha estat l’ACB la que ha retardat durant mesos la determinació d’una solució sobre els ascensos i descensos a la temporada, deixant que el Reial Betis Energía Plus fins al 20 de juliol la incertesa sobre la competició en la que finalment podria inscriure’s. És l’ACB la que, portant la situació límit, exigeix un pronunciament urgent per part del jutjat».



Remarcava que «l’aute dictat acorda la mesura sol·licitada i imposa a l’ACB l’obligació de procedir a cursar la invitació de manera immediata al CB Sevilla SAD per a que ingressi a l’ACB a la temporada 2017-18. Contra l’aute no hi pot haver recurs algun, pel que és ferm i s’ha d’executar, com diu la pròpia part dispositiva de manera immediata», subratllant que «la llei d’enjudiciament civil estableix que qualsevol mesura cautelar s’ha de complir de manera immediata, ja que es tracta de mesures urgents, i de no ser-ho el jutjat procedirà a la seva execució d’ofici. El fet de retardar el compliment de l’aute determina un greu incompliment de la llei processal i la instantània generació de danys i perjudicis».



Pel club andalús l’ACB pot defensar-se i «la possibilitat d’oposició existeix i, si es plantegés, seria tramitada i resolta. Però l’existència d’aquesta oposició, i en el seu cas, el possible aixecament de la mesura cautelar, que exigiria la caució per part de l’ACB cobrint els danys i perjudicis, no impedeix, ni evita, ni alça l’obligació immediata de l’ACB d’inscriure al Reial Betis Energía Plus». L’entitat vol deixar clar que «ningú està per sobre la llei, ni de les resolucions judicials que l’apliquen i qualsevol actuació contrària als drets del nostre club declarats a l’aute implicarà una resposta proporcionada a la gravetat dels fets contra aquelles persones que desobeeixin el resolt pel poder judicial».



La temporada passada el Betis va concloure com a penúltim classificat de la Lliga Endesa, que li va suposar el descens juntament amb l’ICL Manresa. En tot moment el club andalús havia estat expectant a la resolució que es prenien en anteriors assembles de l’ACB respecte a la rebaixa o desaparició del cànon sobre els ascensos. La rebaixa substancial de les exigències econòmiques va permetre al Guipúscoa Basket i el San Pablo de Burgos pujar a la màxima categoria, el primer com a campió de la fase regular de la LEB Or i el segon com a guanyador dels play-off. Per assemblea els clubs van decidir, no sense problemes a causa dels interessos dels conjunts d’Eurolliga, que la competició tornés a comptar amb disset equips. Precisament aquest número senar és on s’agafa també el Betis, que per ser parells i sense ser un greuge pels acabats d’ascendir i la resta de conjunts, vol agafar el lloc de la vacant existent perquè cada jornada un equip descansarà. El mateix dia que es donava a conèixer el calendari, els sevillans feien públic que en volien un de nou on hi apareguessin.