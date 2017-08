Els agents econòmics reclamen participar més en l’acord europeu

Des que es van iniciar les negociacions amb Europa, els agents econòmics del país han demanat al Govern que se’ls escolti i que se’ls tingui presents a l’hora de redactar els acords que es preveuen establir amb la Unió Europea (UE). De fet, en diverses compareixences públiques, alguns dels agents han denunciat que no els arriba tota la informació que voldrien en relació a l’acord d’associació i que no estan prou integrats en les negociacions.



Aquestes denúncies públiques han arribat al Govern de forma oficial. I és que segons informa RTVA, la Cambra de Comerç, la Confederació empresarial Andorrana (CEA) i l’Empresa Familiar Andorrana (EFA) van fer arribar fa dues setmanes una carta a l’Executiu criticant el funcionament del pacte d’estat per a l’acord d’associació.



En dita missiva es retreia que fins ara hi ha hagut poca participació dels agents econòmics, i no perquè aquest no hagin volgut, sinó perquè el Govern no els ha tingut presents. Per tant, les entitats demanen més compartició d’informació i més complicitat.

Reunió per calmar les aigües / Per intentar saber el parer dels agents i procurar que la cosa no vagi a més, el Govern es va reunir la setmana passada amb els emissors de la carta, i així ho va confirmar ahir el ministre portaveu, Jordi Cinca, durant la roda posterior al Consell de Ministres.



Cinca va assegurar que malgrat que no té massa informació del que es va poder dir durant la trobada, no creu que aquesta fos «diferent a les que s’han anat fent durant els darrers mesos. I és que com es va dir, l’Executiu es reuneix de forma periòdica amb els agents implicats en la negociació per poder arribar a una proposta consensuada».



A més, el ministre va remarcar que des d’un inici el Govern «ja va transmetre que els agents havien de ser interlocutors i estar presents en l’acord d’associació». Per tant, «se’ls seguirà demanant la seva opinió, com s’ha estat fent fins ara», va afegir Cinca.



Tanmateix, el ministre va reconèixer que en ocasions hi poden haver «discrepàncies» entre l’Executiu i els actors, tot i això, «el que és busca sempre és un màxim debat per poder arribar a tenir una sola proposta. I el mateix passa amb els grups parlamentaris». Tot i que cal recordar que a hores d’ara només el Partit Socialdemòcrata (PS) forma part del pacte d’estat per a l’acord amb la UE.



Finalment, Cinca va destacar que la reivindicació que estan fent els agents econòmics és totalment «normal, el que em preocuparia més és que aquests no es preocupessin per formar part de l’acord i que es desentenguessin del procés amb la voluntat que fos el Govern l’únic implicat».

El SAt critica el pacte d’estat / El Sindicat Andorrà de Treballadors (SAT) també està en desacord amb el pacte d’estat que s’ha realitzat per dur a terme les negociacions amb la UE. El seu secretari general, Guillem Fornieles, va destacar ahir que el Govern només «utilitza» els sindicats «per dir que hi ha un pacte, però està clar que aquest no existeix, perquè tant Liberals d’Andorra com Socialdemocràcia i Progrés han decidit marxar. De la mateixa manera que ho hem fet nosaltres, doncs després de la tercera reunió vam deixar de formar-ne part».



Segons Fornieles, l’opinió del seu sindicat no serveix «per a res, el Govern fa les propostes i les decideix sense que nosaltres tinguem veu ni vot». El secretari general també va remarcar que a l’inici de les trobades, el SAT va voler presentar un document amb 10 propostes en relació a l’acord d’associació, però en vista que al Govern no li va fer massa gràcia, va decidir retirar-lo. Per tot, Fornieles considera que el pacte «és una mentida» i que no és mes que «imatge i una façana de cara a la galeria».