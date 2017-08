Notícia Arxivada la causa contra Cinca pel 'cas Orfund' El Tribunal de Corts posa en relleu que la querella havia estat "temerària i absolutament infundada" El ministre de Finances, Jordi Cinca. Autor/a: Maricel Blanch

El Tribunal de Corts ha arxivat la causa arran de la querella que havia presentat l’expresident d'Orfund, Joan Samarra, contra el ministre de Finances, Jordi Cinca, i també contra Manuel Terren, als quals acusava d’administració deslleial, apropiació indeguda i blanqueig de capitals, en l’anomenat 'cas Orfund'. En l’aute el tribunal posa en relleu que la querella havia estat "temerària i absolutament infundada", motiu pel qual imposa a la part querellant el pagament de les despeses processals causades.



Samarra al·legava en la seva querella que el ministre, mentre es dedicava a les tasques de director financer i soci de la societat Orfund (entre el 1995 i el 2000) i juntament amb Terren, que era el màxim gestor, s’havia apropiat de lingots d’or de l’empresa, la qual cosa, afegia, havia provocat la fallida de l’empresa. A més, els acusava d’haver creat un entramat de societats B des d’on es gestionava l’activitat il·lícita. Arran d’aquests fets, afegia que havien obtingut beneficis il·lícits i que haurien rebut un milió d’euros mensuals per al seu blanqueig, ja fos a través de la compra de diamants a Libèria o a través del compte d’una entitat bancària andorrana.



Un cop examinats aquests fets, des del tribunal es posa en relleu que “no hi ha cap element, ni tan sols indiciari que sustenti aquest entramat fàctic” i afegeix que, fins i tot examinada la documentació aportada, és “incompleta i parcial, sent una acusació formulada de manera genèrica que es contradiu amb les pròpies manifestacions del mateix querellant efectuades en seu judicial” el 9 de febrer, tal com consta al mateix aute al qual ha tingut accés l’ANA. D’aquesta manera, el tribunal es fa ressò de la “incongruència fàctica” exposada per Samarra per defensar la comissió dels diferents delictes i arriba a concloure que es tracta d’uns fets “mancats de verosimilitud i impossibles d’investigar”.



De la seva banda, la defensa de Cinca va al·legar la seva “disconformitat plena” amb l’escrit de querella, ja que defensava que els fets denunciats eren “absolutament falsos” i que aquesta acció judicial responia “a estímuls espuris de tercers”, tenint en compte la condició de ministre de Cinca. Així, remarcava que no s’aportava cap prova, ni tant sols indicis, que fessin versemblant allò que es denunciava. És més, recordava que Samarra ja havia presentat altres dues querelles als jutjats d’Espanya i que havien estat desestimades per manca d’elements.



Per això, un cop examinats els arguments exposats per les parts, el tribunal posa en relleu que “els arguments del querellant cauen pel seu propi pes” perquè no hi ha proves o indicis suficients per sustentar-los, a més del fet que estarien també prescrits. Per tant, es conclou l’arxivament de la causa “per no ser els fets denunciats constitutius de delicte”.



Nota del Govern



Des de l’Executiu s’ha emès un comunicat en què se celebra que, “una vegada més, la justícia hagi considerat que no hi ha cap indici de delicte i que les acusacions realitzades per part del querellant són ‘temeràries i absolutament infundades’”.



Afegeixen, a més, que “es tracta de la quarta vegada que es rebutja aquesta mateixa querella que ja havia estat interposada i arxivada en un jutjat de Barcelona i al jutjat del Prat del Llobregat, on es va desestimar en primera instància i en segona instància a l’Audiència Provincial de Barcelona”.



En definitiva, es posa en relleu la “satisfacció” per l’arxivament, tot lamentant “el perjudici causat en la persona de Jordi Cinca” i refermant la confiança en el titular de Finances.