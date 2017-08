Manuel Carrasco actuarà a Andorra la Vella el 6 de setembre

El cantant Manuel Carrasco ha inclòs Andorra la Vella dins el seu tour Bailar el viento. Així ho va anunciar ahir la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, detallant que el concert tindrà lloc el pròxim 6 de setembre al poliesportiu d’Andorra la Vella, dins el marc d’actes de commemoració de Meritxell. Tindrà capacitat per a 1.880 persones assegudes, i les entrades es poden adquirir des d’avui mateix per un preu d’11 euros als punts habituals.



Un aforament ben diferent del pròxim concert que acollirà la parròquia, de David Bisbal, que tindrà lloc aquest dilluns al mateix envelat del Cirque du Soleil, a l’aparcament del Parc Central. Marsol va aprofitar per notificar que ja són unes 3.000 les entrades venudes per veure Bisbal amb Hijos del mar tour, les quals es vendran fins al mateix dia del concert, com va explicar el cònsol menor, Marc Pons. Les previsions són arribar al voltant de 4.000 o 5.000 espectadors, ja que tot i poder allargar l’aforamencomú «ja va bé» no superar les previsions, facilitant així la tasca de seguretat. Tot i així, tant seguretat com Protecció Civil estan preparats per rebre les 8.000 persones.



Altrament, Marsol va assegurar que el comú de la capital no vol «parlar d’aforaments» perquè des d’un principi la intenció era donar un «caire popular» a la Festa Major i oferir un concert d’entrada lliure.

Festa major

A banda dels concerts estrella, els cònsols de la parròquia central han convidat novament tothom a assistir a la Festa Major d’Andorra la Vella que comença avui.

Marsol va confirmar també ahir que, efectivament, queda anul·lat el castell de focs d’aquest any. L’espectacle pirotècnic, que se celebraria dilluns a tall de cloenda de la festa major de la capital, ha quedat suspès per l’elevat risc d’incendi que pateix Andorra la Vella. La cònsol major va assegurar que en tractar-se d’un tema molt delicat, «no cal esperar» que passi res i el que vol és «sensibilitzar la ciutadania» de l’existència d’aquest risc.



Tot i així des del comú de la capital animen a la participació de la seixantena d’activitats proposades, inclòs el Menú de Festa Major, en el qual participen nombrosos locals de restauració de la parròquia i s’oferiran, fins al 15 d’agost, menús per «a totes les butxaques» per instar la trobada entre familiars i amics, ha valorat Pons.