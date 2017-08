Notícia Risc elevat d’incendis a l’Alt Urgell i alerta per la calor S’ha assolit màximes de 39 graus a Organyà i 36 a la Seu d’Urgell L'Alt Urgell Autor/a: El Periòdic

Protecció Civil de la Generalitat va posar ahir en Prealerta el Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat) per la previsió d’elevat risc d’incendi forestal (nivell 3 sobre 4) a 25 comarques catalanes, entre les quals hi ha l’Alt Urgell. A més a més, de manera simultània es va activar un avís de calor intensa, sobretot a les comarques de Ponent, la Catalunya Central i el prelitoral de Barcelona.



La decisió es va prendre en constatar «que la situació es podia complicar per la combinació de temperatures elevades i sequera acumulada». Aquest dimecres mateix, per exemple, Organyà ha registrat els darrers dos dies una temperatura màxima de 39 graus; a Oliana s’ha arribat als 38 graus; i a la Seu i a Coll de Nargó, 36. La calor també afecta cotes altes: a Tuixent s’ha assolit els 33 graus; a la Guàrdia d’Ares, 29, i a Sant Joan de l’Erm (a 1.720 metres d’altitud), 28 graus.

Diverses comarques veïnes també estan en risc elevat, com ara el Pallars Jussà, la Noguera, el Solsonès i el Berguedà. De fet, el perill afecta especialment el sud de l’Alt Urgell, on pràcticament no han tingut precipitacions les darreres setmanes. Al juliol, a Oliana només ha caigut 0,1 l/m2 de pluja, un dels registres més baixos de tot Catalunya el mes passat.



D’altres comarques properes amb risc alt són l’Urgell, la Segarra, l’Anoia, el Bages, el Moianès i Osona, a les quals s’hi sumen quasi tot l’interior i el prelitoral del país. De fet, algunes de les úniques comarques on el risc només és moderat són la Cerdanya, el Pallars Sobirà o el Ripollès, més beneficiades per la pluja.