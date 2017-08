L’Executiu destina uns 800.000 euros a l’atenció domiciliària

El Govern preveu destinar com a mínim 800.000 euros del pressupost de l’any que ve al Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), segons va informar ahir el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot. Aquests diners són els que fan referència al capítol 1 i, per tant, a les nòmines dels treballadors, per la qual cosa aquesta suma es podria veure incrementada un cop es desplegui aquest servei que ara passa a gestionar el Govern.



Fins ara el SAD estava en mans dels comuns, però ahir els cònsols i Espot van segellar un acord a través del qual el servei passa a mans de l’Executiu. Ara bé, de moment, els comuns seran els encarregats de finançar el SAD fins que acabi l’any, mentre que a partir del 2018 això ja s’inclourà en el pressupost estatal.



«El fet que aquesta competència reverteixi en el Govern suposa una major equitat tant en l’accés com en la provisió del servei. Homogeneïtzem el servei al territori i el preu públic», va dir Espot. En aquest context, va detallar que el cost del servei per a l’usuari serà de nou euros en àmbit nacional, mentre que el real és de 13 euros. La gent que no tingui recursos econòmics, però, no haurà de pagar l’atenció, ja que l’assumirà el Govern.



D’altra banda, però, ja s’ha transferit els treballadors que fins ara gestionaven els comuns i a partir d’ara l’Executiu. En concret, es tracta de 32 treballadors, però es preveu que s’ampliïn perquè es vol augmentar la cobertura d’aquest servei. De moment Espot va rebutjar fer un calendari sobre les noves incorporacions, ja que les contractacions s’hauran d’anar realitzant a mesura que es vagi ampliant el servei.



Segons va explicar el ministre, actualment la cobertura total està a l’1,9% de la gent major de 65 anys i es vol ampliar fins al 3,5% de la població amb aquesta edat. A més, ara s’està al torn de la mitjana d’1,06 hores setmanals d’atenció, mentre que es contempla arribar a les 1,5 de mitjana. També a les persones que més ho requereixin es preveu oferir una assistència de cinc hores setmanals. Espot va manifestar que amb això es vol evitar que «la gent gran hagi de recórrer a la internacionalització», que només es realitzarà en casos extrems.



En una altra context, va assegurar el ministre que amb la transferència del SAD han començat a notar com s’estan optimitzant els recursos, ja que en tan sols un mes s’ha aconseguit prestar 41 hores setmanals més d’aquest servei. De moment, a través del SAD s’atenen 201 persones i, ara mateix, el Govern n’està avaluant unes 43 més.

Externalització / El ministre també va assenyalar que es contempla que s’externalitzi el servei quan es realitzi en horari nocturn o el cap de setmana. En tot cas, però, va asseverar que s’oferirà amb els mateixos criteris de qualitat que el que dona el Govern.

«Hem firmat un document amb el que tots ens hem sentit còmodes i hem de mirar que les persones grans tinguin el mateix servei que tenien o millorar-lo», va valorar ahir el cònsol major de Canillo, Josep Mandicó.