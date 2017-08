Detingut un home per agredir la seva parella

La Policia va detenir ahir a un home que va agredir a la seva parella, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC. Al detall, els fets van tenir lloc dimarts a la nit a Canillo, segons va denunciar el Rebost del Padrí en les seves xarxes socials, ja que es tracta d’una treballadora d’aquesta cadena de restauració.



La companyia va posar en el seu Facebook un emotiu missatge en suport de la seva companya de feina, que ha rebut el suport de més d’una trentena de comentaris. «Una companya nostra, treballadora i responsable amb dos fills petits, va estar ahir a la nit brutalment agredida per la seva parella», és com comença el missatge.

Així mateix, l’empresa va exposar que està totalment en contra de la violència de gènere, així com qualsevol tipus de violència. «L’escòria» que és capaç d’agredir a una dona indefensa no es mereix res més que el menyspreu de tot l’equip del Rebost del Padrí i de tota la societat andorrana», destaca el missatge.



A més, l’establiment va mostrar la seva plena confiança amb les autoritats d’aquest país i van destacar la labor que han realitzat des del primer moment per atendre la víctima: «Estem segurs que la professionalitat de la nostra Policia, els serveis d’assistència del comú i del Govern, que han donat una resposta gairebé immediata i professional, amb ajuda psicològica i material a la nostra col·laboradora, faran el possible per resoldre positivament el futur personal de la nostra companya que compta també amb tot el nostre suport».



Així mateix, es van mostrar convençuts que la justícia «caurà amb la màxima contundència sobre aquest covard, impresentable, poca vergonya i irresponsable que es creu que amb la violència de gènere solucionarà o canviarà alguna cosa».

Finalment, l’empresa acaba el missatge amb un clar rebuig a aquest tipus d’agressions: «Des del Rebost del Padrí diem no!, absolutament no a la violència contra les dones!»