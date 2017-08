Notícia Espanya vol informació bancària de Marta Ferrusola Investiguen si els dos missals es referien a dos milions de pessetes Marta Ferrusola caminant pel carrer de Barcelona. Autor/a: EFE

El magistrat de l’Audiència Nacional José de la Mata ha demanat informació sobre els comptes bancaris que tenen Marta Ferussola, dona de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol, i dues de les seves filles en una entitat financera andorrana, segons va publicar ahir un mitjà espanyol que va tenir accés a l’aute del 28 de juliol. Amb això, es vol confirmar si és verídica la informació aportada pels germans Cierco, antics propietaris de Banca Privada d’Andorra (BPA), en la qual s’identifica a Ferrusola com la «mare superiora de la congregació» que ordena la transferència de dos missals. S’investiga si aquests dos missals es referirien a dos milions de pessetes (12.000 euros). El primer cop que el jutge va demanar aquesta informació a les autoritats andorranes, no va ser atesa perquè «no els constava que estiguessin sent investigades en el present procediment», ressalta l’aute. Però ara una comissió rogatòria inclou l’aute pel qual s’imputa a les tres.