Notícia Marsol porta el tancament cautelar dels Pouets a la Batllia La cònsol diu que han tingut «molta paciència» amb l’empresa L’entrada de l’aparcament dels Pouets. Autor/a: EMILIO PRENAS

El comú d’Andorra la Vella ha entrat a la Batllia un requeriment per al tancament cautelar de l’aparcament dels Pouets. Una decisió que arriba després que l’empresa concessionària no hagi donat resposta a la demanda de documentació de la corporació per poder declarar el final d’obra que va sol·licitar ara fa mig any.



Així ho va anunciar ahir la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, tot remarcant que la manca d’informació per part de l’empresa va portar el comú a tancar la infraestructura temporalment però l’empresa no els va fer cas. Per aquest motiu, la corporació ha decidit finalment recòrrer a la justícia per tancar l’aparcament «com a mesura cautelar». En cas que l’empresa lliurés aquesta documentació, la mesura s’aixecaria. «Si se soluciona, podrem aixecar el tancament cautelar, si no ens haurem de plantejar seriosament la resolució de la concessió», va apuntar la cònsol major.



Marsol va assegurar que la corporació comunal ha tingut «molta paciència» esperant que l’empresa lliurés els documents requerits però que finalment han hagut de prendre una decisió perquè han de vetllar «per la seguretat». Amb tot, la cònsol de la capital va remarcar que porta l’afer a la Batllia no vol dir que «s’hagi resolt la concessió, sinó que és un tancament cautelar per evitar algun problema».



La mandatària de la capital també va manifestar que es tracta d’una decisió que li «sabia greu» prendre perquè considerava que aquesta vegada el pàrquing «anava bé» però va assegurar que «no teníem més remei» perquè l’obligació del comú, va deixar clar, és vetllar «per la seguretat».



A més de la documentació d’indústria per declarar la finalització de l’obra, el comú també va demanar divendres passat les pòlisses per verificar que estiguin al dia. Una informació que tampoc ha estat lliurada per l’empresa, malgrat que el termini era dilluns passat a la nit.