El comú de la capital va a la justícia per saber els funcionaris que tenen una altra feina Marsol exposa que l'objectiu és que es compleixi la llei de la Funció Pública

El Comú d’Andorra la Vella ha portat a la justícia una petició per conèixer quants funcionaris de la corporació comunal combinen dues feines. La decisió l’han pres després d’esgotar la via administrativa amb la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS), a qui havien demanat directament aquesta informació. La parapública, però, es va negar a entregar les dades malgrat l’Agència de Protecció de Dades (APDA) havia fet un informe avalant la petició de la corporació.



La cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, va manifestar ahir que han pres aquesta decisió amb l’objectiu de defensar el compliment de la llei de la funció pública, que estableix que un funcionari no pot ser assalariat en una altra empresa. Marsol va posar en relleu que consideren que la quantitat de funcionaris en aquesta situació «és petita» però que «tenen dret a saber-ho».



La mandatària de la capital va especificar que aquest neguit per saber si hi ha persones a la corporació que tenen una altra feina va sorgir en el moment de fer l’externalització de la recollida d’escombraries, ja que van poder constatar que hi havia molts empleats als que «no els anava bé» un canvi d’horari perquè tenien una altra feina. La cònsol va indicar que «l’única manera» que tenen de saber si realment es dona aquesta situació és a través de la CASS, que apel·la a la protecció de dades per no lliurar aquesta informació.