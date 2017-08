La rotonda de Fontaneda es licitarà abans del 2018

Jordi Torres i Antoni Martí també van atendre a altres aspectes de l'actualitat, com és la reunió imminent del Govern amb la companyia aèria Swiftair, que ha mostrat interès en operar a l’aeroport Andorra-la Seu, segons Jordi Torres «per saber quina és la seva posició».



La clau per a que hagi sortit un candidat a explotar comercialment els vols amb destí al Principat a través es deu al GPS que vol instaurar-hi l’Executiu, que garanteix un aterratge fiable en cas d’inclemències meteorològiques però que encara ha de rebre l’autorització del Govern espanyol: «A la tardor esperem tenir llum verd al seu ús», va indicar el ministre d’Ordenament Territorial, el qual té clar que aquest sistema, que a França tenen una trentena d’aeroports, pot ser una oportunitat per fer funcionar d’una vegada un aeroport que mai ha acollit vols regulars comercials.



Un altre punt calent dels últims dies és el de la carta que els presidents de l’Empresa Familiar d’Andorra, la Confederació empresarial Andorrana i la Cambra de Comerç van escriure a Antoni Martí per queixar-se del poc cas que consideren que el Govern els està fent sobre les reunions per parlar de l'acord d'associació amb Europa. El cap de Govern va confirmar ahir que va rebre una carta «molt educada» i va treure ferro a l’assumpte: «Ho trobo normal i positiu, que es faci això. No trenquem el format de gran diàleg que hi ha», va apuntar el cap de Govern, que assegura que en rebre l’escrit va contactar ràpidament amb les parts implicades per parlar de l’assumpte. «Hem d’entendre que l’acord d’associació és una gran oportunitat i el Govern no ho pot fer sol. Ha d’haver complicat amb els agents econòmics».