Martí i Torres ‘piquen pedra’ a la nova seu de la Justícia i l’Hotel Rosaleda

El cap de Govern, Toni Martí, i el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, van dedicar la jornada matinal d’ahir a realitzar un tour pel Principat, amb l’objectiu de fer un cop d’ull a la futura seu de la Justícia a Andorra la Vella i l’Hotel Rosaleda a Encamp, a més dels trams de la carretera general 3 a l’altura del poble de Llorts que s’estan eixamplant. El cost previst per enllestir les tres obres serà superior als 30 milions d’euros però és indubtable que es tracta d’infraestructures d’enorme importància a mitjà i llarg termini per al Principat.



En el cas dels dos edificis, són dues promeses electorals que, com el tram vial ordinenc, Martí i Torres han volgut revisar abans d’agafar-se uns dies de vacances i aprofitar per guanyar punts de cara a les pròximes eleccions generals, tot i que portem dos anys i escaig amb els taronges al poder. El cap de Govern no ho va negar, amb matisos: «Són obres transcendents, però no només des del punt de vista polític. Un pilar essencial com és la seu de Justícia necessitava estar a casa seva, no de lloguer (...). El Rosaleda ve a manifestar la voluntat què el Ministeri de Cultura sigui un referent en un edifici emblemàtic del centre d’Encamp». Aquestes accions, remarca Martí, «s’emmarquen dins de la política d’aquest govern com també Casa Rossell, que volem licitar abans que acabi aquesta legislatura. És una obligació catalogar aquests edificis que són patrimoni de l’Estat andorrà i també donar-los un ús».

La seu de justícia, a mitjans del 2019 / La nova seu de Justícia ocupa uns 15.000 metres quadrats de terreny cedit per Andorra la Vella i preveu una despesa de 18,8 milions d’euros. Les obres es van iniciar el novembre del 2016, hi ha un termini d’execució estimat de 30 mesos, i la previsió es que estigui acabat a mitjans del 2019 i que estigui apte per al funcionament a finals del mateix any. «Les obres van a bon ritme, s’estan seguint els terminis establers», va assegurar el ministre d’Ordenament Territorial. En vuit mesos s’han construït les dues plantes soterrànies i s’està fent el fossat de la primera baixa. L’estructura ja comença a fer-se veure cap a munt per a l’orgull de la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, que en el seu dia va posar tots els seus esforços en què es fes a Andorra la Vella. «La seu de Justícia i la nova estació d’autobusos són dues obres molt importants que aportaran riquesa i dinamitzaran aquesta zona», va manifestar.



El Rosaleda té un pressupost de 6,5 milions d’euros i va iniciar la seva restauració el desembre del 2015, amb una primera fase que costa poc més de quatre. Any i mig més tard, el rentat de cara que s’ha fet a dins és important, amb la gràcia de que s’han volgut conservar alguns elements que ja hi eren a l’antic hotel com les parets de granit, les columnes, les bigues dels sostres o els marcs de les finestres i les portes que mantindran l’essència d’un edifici que, per a la cònsol menor d’Encamp, Esther París, «donarà vida al centre del poble, tant a nivell de patrimoni com econòmic». Serà, però, cap a l’estiu del 2018, any en què l’Hotel Rosaleda complirà el 75è aniversari de la seva inauguració.