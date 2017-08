Pont de la Margineda

És una de les imatges icòniques del país, i sobretot de promoció de la capital, amb el seu relleu composant el logo turístic de la parròquia. Situat sobre el riu Valira, és el pont d’època medieval més gran dels que es conserven al Principat i utilitzat des de fa segles per travessar d’un costat a l’altre de la riba.



Forma part del camí ral que va de Sant Julià de Lòria a Andorra la Vella. La seva longitud és de 33 metres i compta amb una alçada màxima de 9,2 m. Està format per un sol arc i les dovelles són de pedra tosca, per tal d’alleugerir l’estructura. Els murs estan composats en gran part per pedres de granit. Al costat del pont hi ha una escultura moderna obra del valencià Vicenç Alfaro, commemorativa del primer Congrés de Llengua i Literatura Catalanes.