El MoraBanc comença la pretemporada el 18 d’agost

El BC MoraBanc Andorra iniciarà el seu quart projecte a la Lliga Endesa el 18 d’agost. En aquest període disputarà set partits.



Dos dies abans els jugadors estan cridats per passar la revisió mèdica. Després de dues setmanes d’entrenaments, començaran a arribar els enfrontaments, tots durant el mes de setembre. Els dos primers seran seguits, els dies 2 i 3. Serà al Circuit Movistar by Liga Endesa a Moralzarzal (Madrid). Dissabte el rival serà el Montakit Fuenlabrada i l’endemà el València Basket. Al Torneig de Sant Julià de Vilatorta es disputarà la semifinal de la Lliga Catalana davant el Divina Seguros Joventut. Serà el dia 8. El 15 jugarà un amistós a una localitat lleidatana encara per decidir amb l’Iberostar Tenerife. El 17, el Torneig Ciutat de València contra l’actual campió de l’ACB, que es presentarà davant la seva afició a la Fontenta. Els dos últims amistosos estan encara per confirmar tant el lloc com el rival. Tots dos seran a la provincia de Lleida. El primer els dies 20 o 21.