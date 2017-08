Pintado, 30è a la contrarellotge dels Campionats d’Europa

Els Campionats d’Europa van iniciar-se a Herning (Dinamarca) amb la prova de contrarellotge. Hi havia doble participació andorrana amb Julio Pintado i Òscar Cabanas, que no van poder evitar estar entre les darreres places.



Els 33 corredors que afrontaven la cita continental tenien per davant un recorregut de 46 quilòmetres. Pintado signava un registre d’1.01.41 hores, per concloure a la 30a posició. Cabanas va acabar a continuació, a la 31a, amb 1.02.00. Només dos ciclistes finalitzaven per darrere d’ells. El turc Muhammed Atalay marcava un temps d’1.02.09 i l’islandès Anton Elfarsson d’1.02.41.El campió va ser el belga Victor Campenaerts. L’any passat es va adjudicar la medalla de plata en aquesta mateixa cursa, només superat per l’espanyol de Jonathan Castroviejo. En la prèvia, va dir que aquesta vegada volia l’or i va aconseguir-lo gràcies a un crono de 53.12 minuts. També van pujar al podi el polonès Maciej Bodnar, que va quedar-se a dos segons del guanyador; i l’irlandès Ryan Mullen, que ho feia a quatre. Diumenge es disputa la prova de ruta, de 242 km. A més de Pintado i Cabans també hi competirà per part andorrana Albert Gómez.