Ferran Teixidó no té data posada per tornar a la competició

La lesió li arriba en el pitjor moment a Ferran Teixidó. Ho fa després de guanyar dues curses del Circuit Mundial de curses verticals i quan liderava el campionat. Per recuperar-se va haver de parar i de moment no ha pogut tornar a competir. Les molèsties provoquen que encara no pugui definir-se una data per a la seva tornada, per a que pugui optar al títol o defensar una plaça al podi final.



Una vella lesió al genoll és el que ha fet a Teixidó aturar-se. No s’acaba de recuperar i el calendari va completant curses. La seva absència l’aprofiten els rivals i ha perdut el lideratge que posseïa. Ara és tercer amb 324 punts. Primer és l’italià Patrick Cacchini amb 340,4 i segon l’eslovè Nejc Kuhar amb 324,4. El quart és el suís Remi Bonnet amb 299,2. El corredor andorrà es trobava en un moment molt dolç, marcant una excel·lent temporada, que culminava amb dues victòries consecutives al mes de juny, a la Santana Vertical Kilometer (Portugal) i el KM Vertical de Fuente Dé (Espanya). Són ja vàries les curses que tenia previstes prendre-hi part, però que finalment s’ha vist obligat a descartar-les. Per a la seva tornada no té cap cita marcada en concret, tot dependrà de sensacions i que hagin desaparegut les molèsties. A l’agost el campionat descansa. Avui se celebra a Noruega la Blamman Vertical i no torna fins l’1 de setembre a la Lone Peak Vertical Kilometer (Estats Units).



Al seu voltant estan a l’espera. «Va recuperant-se poc a poc, però tot està sent més llarg del que prevèiem inicialment», assenyala Carlo Ferrari, director tècnic de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM). «És una lesió que li molesta al córrer. Només queda que pugui recuperar-se bé i que el més aviat possible es posi en forma per ser competitiu», i poder seguir optant a qualsevol posició del podi final. Arriba en el pitjor època perquè «estava en un moment de forma excel·lent. Havia guanyat dues curses seguides i era el líder del circuit», però aquestes són circumstàncies que «a l’esport, malauradament, passen i s’han d’afrontar». Confia que pugui reaparèixer en un període curt de temps: «Tots desitgem que es recuperi l’abans possible i que estigui al seu millor nivell, per tot l’esforç que havia fet fins ara».

Xavi Teixidó, recuperat / Va haver de baixar el ritme perquè el cos així li demanava. Xavi Teixidó torna a la intensitat d’entrenaments habitual després de tres setmanes sense anar al ritme normal per una sèrie de circumstàncies, entre les que es troben les analítiques que van mostrar que tenia el potassi alt, després de dues proves exigents a la Palma i Madeira. Els resultats ara són positius i per aquest motiu torna a execitar-se amb normalitat. «Les analítiques ara surten bé i estic motivat per continuar competint», afirma Teixidó. Acostumat a les ultres, fa dues setmanes va participar al circuit curt del Trail Pic Negre dels Andorra Outdoor Games, que va guanyar. Era una cursa de poca distància per a ell, que «em va servir per agafar ritme i va ser un bon entrenament. La vaig fer per a mi, per retrobar-me amb sensacions». La pròxima cita del calendari d’ultres de les Migu Run Skyrunner World Series serà el 3 de setembre a la The Rut 50K (Estats Units). Un dia abans tornarà a la Copa del Món Òscar Casal, a la prova de 28 quilòmetres. Marc Casal participarà el 26 d’agost a la Mattehorn Ultraks 46K, a Suïssa.