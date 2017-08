Notícia Un ambaixador que parla català Duke Buchan III va ser donant de la candidatura de Trump L’empresari nord-americà.

El president dels EUA, Donald Trump, ha nomenat com a nou ambaixador per a Espanya i Andorra Duke Buchan III, un empresari de Wall Street que va ser donant de la seva campanya a la Casa Blanca, que va estudiar a València i Sevilla i que parla català.



Buchan, de 54 anys, és el fundador de Hunter Global Investors, un fons de capital risc amb inversions en el mercat immobiliari entre altres negocis. La firma de Buchan està ubicada a Palm Beach, igual que el club privat i mansió de Trump, Mar-a-Lago.



Criat en una granja de Carolina del Nord, Buchan també té negocis agrícoles i de cria de cavalls.



Buchan va cursar Economia i Espanyol a la Universitat de Carolina del Nord i va participar en un programa d’estudis a l’estranger amb què es va matricular a la Universitat de Sevilla i a la Universitat de València. Després va estudiar negocis a la Universitat de Harvard.



Debats presidencials



La Casa Blanca va informar ahir que Buchan parla català, idioma oficial d’Andorra.



Encara que inicialment va recolzar Jeb Bush com a aspirant a la Casa Blanca, Buchan va ser un dels primers a apostar per Trump. Buchan va donar 898.000 dòlars (755.801 euros) per a la campanya del magnat.



D’acord amb el diari The New York Times, Buchan va acompanyar Trump en múltiples actes de campanya i en els tres debats presidencials. El dia de la presa de possessió també el va acompanyar a la missa i es va asseure amb ell en el jurament del càrrec al Capitoli. La seva nominació ha de passar ara el tràmit de l’aprovació del Senat.