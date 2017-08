DA creu que l’objectiu de la querella contra Cinca era desgastar el Govern

Demòcrates per Andorra (DA) va celebrar ahir en roda de premsa l’arxivament de la querella contra el ministre Jordi Cinca en el marc del cas Orfund i que s’hagi demostrat que «era completament infundada i temerària». Segons va deixar clar el secretari general del partit, Eric Jover, en una «valoració política» de la decisió del Tribunal de Corts, l’aute demostra que l’objectiu de la querella «no era buscar la culpabilitat d’una persona sinó tan sols desgastar un ministre, un govern i el projecte de Demòcrates per Andorra». Per aquest motiu, Jover va apuntar que «malauradament no descartem que puguin haver-hi encara més accions precisament perquè l’objectiu no és guanyar una causa judicial sinó tan sols fer soroll i buscar un desgast».Aquesta acusació quedaria encara més demostrada, al seu entendre, si la part querellant decidís recórrer la decisió de Corts. En aquest sentit, el secretari d’organització del partit demòcrata, Esteve Vidal, va indicar que «amb la contundència de l’aute no sé si tindran ganes de fer recurs però en cas que en facin, que estan amb el seu legítim dret, quedarà marcada exactament la seva intencionalitat». També Jover va compartir la mateixa opinió remarcant que «ara tenen la possibilitat de fer un recurs però evidentment amb la contundència de l’aute d’arxiu si es fa un recurs encara es demostra més clarament que l’objectiu no és jurídic».En tot cas, la representació legal de qui va interposar la querella, l’expresident d’Orfund, Joan Samarra, va manifestar ahir que fins el setembre no decidiran si emprenen més accions.Els demòcrates van refermar la seva confiança en el titular de Finances i portaveu del Govern i van enviar un missatge a l’oposició que en el seu dia va demanar en bloc la dimissió del ministre. Tal com va recordar Jover, «tots sabem, i si fem un repàs d’hemeroteca ho veurem, que hi ha hagut declaracions molt dures en contra del ministre Cinca i penso que ara s’ha demostrat que són infundades».En aquest sentit, Jover va lamentar que «la presumpció d’innocència no és efectiva» i que, malgrat l’arxivament de la causa, durant tot aquest temps s’hagi «desgastat» al responsable de la cartera de Finances. A parer del secretari general del partit, «hem de ser conscients de la presumpció d’innocència, no hem d’utilitzar la justícia per fer mal independentment que el resultat sigui un arxiu, sinó que hem de deixar que faci la seva feina, utilitzar-la només quan sigui necessari i deixar altres tipus de conflictes pel debat polític». «S’ha provocat aquest desgast, aquesta situació difícil i pensem que totes les forces polítiques ens hauríem de plantejar que no hauríem d’entrar en aquests tipus de joc perquè no és la tradició de la política andorrana i perquè no ens porta enlloc», va opinar qui també lidera el ministeri d’Educació.En la mateixa línia, Vidal va deixar clar que «amb aquest tipus de querelles» es causa «voluntària o involuntàriament un dany a la persona i al seu entorn». «I la reparació d’aquest d’any és absolutament impossible», va sentenciar. Per això, va concloure, «crec que els qui promouen i aplaudeixen aquests tipus de querelles, que les podem catalogar de polítiques, els cal una mica de reflexió i de valoració abans d’actuar».En tot cas, va afegir, «nosaltres no esperem res [de l’oposició]». «Ells [els grups de l’oposició] van considerar oportú en el seu moment fer una sèrie de declaracions una mica dures i ara ells mateixos sabran que han de fer».Amb tot, cap grup de l’oposició va voler fer cap valoració ahir sobre l’aute del Tribunal de Corts ni tampoc sobre les paraules dels demòcrates.L’expresident de la fonadora d’or amb seu a Ordino, Joan Samarra, acusava a Cinca i a l’empresari Manuel Terren de delictes d’administració deslleial amb apropiació indeguda i de blanqueig de capitals. Amb més detall, els culpava d’haver-se apropiat trenta lingots d’or, fet que hauria provocat la fallida de l’empresa, segons la versió de Samarra.

- El secretari general de Demòcrates per Andorra (DA), Eric Jover, va manifestar ahir que la complexitat de la negociació amb la Unió Europea implica que el Govern «hagi de fer més esforços per estar al costat dels agents», així com la necessitat de «reforçar els canals de comunicació amb la ciutadania». Les declaracions van tenir lloc després que la Cambra de Comerç, la Confederació Empresarial i l’Empresa Familiar presentessin una carta a l’Executiu criticant funcionament del Pacte d’Estat per l’acord amb la UE.

- És important, segons Jover, explicar correctament a la ciutadania «que ens hi juguem, quines oportunitats tindrem i que podem perdre», ja que l’acord «ha de ser l’eina de desenvolupament del nostre país els pròxims anys».