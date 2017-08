Notícia L’actriu Maria Lanau dona el tret de sortida a la festa major de la capital Marsol fa una crida a l’alegria durant els quatre dies de festivitat L’actriu Maria Lanau durant la lectura del pregó, ahir. Autor/a: Comú d’Andorra la Vella / Tony Lara

Com ja és tradicional, diverses autoritats del comú d’Andorra la Vella van sortir ahir al balcó de l’edifici comunal per anunciar el tret de sortida de la festa major de la capital amb la lectura del pregó. Enguany, l’encarregada del discurs inicial va ser l’actriu Maria Lanau, que va fer un recorregut per les diferents vivències dels carrers d’Andorra la Vella, així com una reivindicació a favor de la cultura. Lanau va manifestar el seu orgull per haver estat escollida pregonera i va assegurar que «estava més nerviosa que de costum perquè això no es fa cada dia i és una gran responsabilitat», tal com va recollir l’ANA.



El repic de campanes de l’església de Sant Esteve i el pregó van encetat ahir a la tarda la festa major, que aquest any sumarà més d’una seixantena de propostes. La cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, va fer una crida al bon humor i l’alegria durant els quatre dies que s’allargaran les festivitats i va remarcar que «hem tingut un tret de sortida de luxe, gràcies a la Maria». Marsol va posar en relleu el component festiu de l’ocasió, atès que «és un bon moment per oblidar-se dels problemes i sortir al carrer a passar-ho bé».

Un cop finalitzat el pregó, l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella va realitzar un parell de balls per tal d’obrir el programa d’activitats de la festa major. També hi va haver una animació per part de dos artistes que van fer gaudir petits i grans, gràcies a unes mànegues d’aigua que van ajudar a suportar les altes temperatures.



La mandatària de la capital va remarcar que un dels plats forts es viurà el pròxim dilluns –dia en què finalitzaran les festes–, amb el concert de David Bisbal. En aquest sentit, la cònsol major va ressaltar que «la venta d’entrades va molt bé i ja hem superat les 3.000». D’altra banda, ahir al vespre va tenir lloc el primer concert de la festa major amb els grups La Iaia i La Pegatina a la plaça Guillemó.