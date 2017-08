Un homologador de la FIS referma la carta: plataforma o res de finals

soldeu va rebre ahir la visita d’un representant de la Federació Internacional d’Esquí (FIS). Es tracta del català Jordi Carbonell, un homologador de pistes del màxim ens mundial que no va fer una altra cosa que això: revisar la pista de l’Avet, perquè li tocava passar la ITV. Res a veure amb tota la polèmica que ha aixecat la plataforma de Soldeu, tot i que va ser inevitable parlar del tema. Quan va sortir a la llum, Carbonell va ser clar i taxatiu, però la lectura que s’extrau és clara: o plataforma o res de finals de la Copa del Món del 2019.



Ho va dir fent servir un vocabulari subtil, sense cap amenaça de fons: «Hem revisat la pista de l’Avet i tot és correcte, està rehomologada així que per al 2018, es podrà acollir la Copa d’Europa que hi ha prevista sense la necessitat de la plataforma, però de cara de la Copa del Món del 2019, sí; és imprescindible».



Principalment perquè no es tracta d’una cursa qualsevol; parlem de les finals, a les quals es farà una cerimònia d’entrega dels prestigiosos globus d’or per als campions, la qual cosa preveu que el cúmul de gent que hi haurà a la zona de la meta serà important. És precisament per això que cal la plataforma. «Seria una millora molt important, un gran salt qualitatiu per a Andorra, que porta deu anys sent seu de proves importants a nivell europeu i mundial».



Fa ja com tres anys que la Federació Andorrana d’Esquí busca acollir aquesta gran fita, d’aquí la famosa carta escrita llavors per la FIS amb la recomanació d’adequar un espai amb cara i ulls i no el que hi havia per a Soldeu 2012, que llavors es va quedar un pèl petit tot i ser una cursa de menor repercussió i només per a la categoria femenina. Segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, va ser llavors quan es va engegar la maquinària per complir amb les demandes del màxim ens internacional i es va contactar amb el Govern, que va comprometre’s a construir-la. D’aquí sorgiria la famosa declaració del terreny d’interès nacional que va generar el recurs de la família Viladomat en considerar-la il·legal i que si tot segueix el seu curs acabarà amb la desaparició de la marca Grandvalira.



La situació actual és que el passat dimecres, la Batllia va admetre a tràmit la demanda de la família Viladomat però tot just el dia abans, dimarts, es van iniciar les obres per la creació de la plataforma, que preveu 18 mesos de feina: «L’objectiu és tenir-la acabada a l’estiu o la tardor de l’any que ve, abans de l’inici de la temporada d’hivern», va avançar ahir Pujol.

Aspectes tècnics / El director de cursa de Soldeu 2019, algú que coneix com ningú la pista de l’Avet, també va deixar la seva opinió sobre els aspectes tècnics de la plataforma: «No entro en les polèmiques entre les dues societats [Saetde, del Pas i Grau Roig, i Ensisa, de Soldeu i el Tarter] però la plataforma és necessària per a la seguretat dels corredors i dels espectadors. Vull recordar que a la Copa del Món del 2012 estàvem a 15 sota zero, hi havia molt vent i van assistir-hi 5.000 persones. Amb bon temps potser haurien vingut més de 10.000... Si passa qualsevol cosa, a nivell de seguretat i d’evacuació no complim amb els estàndards». Més alt no ho podia dir Pujol, però sí més clar, posant els exemples d’altres esports: «Tampoc podríem acollir una final de la UEFA de futbol en un estadi d’Andorra perquè hi ha uns requeriments i quan ha vingut el Tour s’ha asfaltat la Gallina i Beixalís... Això és el mateix. És un esdeveniment molt gran i hi ha uns requeriments que s’han de complir».



La pista de l’Avet tindrà un recorregut més llarg / La rehomologació de la pista de l’Avet no era més que un tràmit obligatori que marca la normativa de la FIS. Es fa cada deu anys i Soldeu l’havia fet per primera vegada el 2007. Ara li tocava passar una revisió per comprovar que totes les adaptacions que s’han anat fent al llarg d’aquestes deu dècades són correctes, tot i que quan hi ha una cursa ja ho revisa a fons el delegat de la FIS de torn, el qual té en compte l’amplada de la pista, el desnivell i la seguretat.



Per a Soldeu no ha estat difícil aprovar aquest examen perquè va complint amb totes les recomanacions que li fa el màxim ens internacional. Per exemple ara, que amb la construcció de la plataforma, la pista de l’Àliga tindrà un recorregut més llarg i una zona d’arribada amb espai per a més frenada.



A la categoria masculina s’ha guanyat en desnivell ubicant la sortida just des de la terrassa de dalt, el més a munt possible, per guanyar dues o tres portes per al gegant i a la meta també es guanyarà desnivell i es podran posar 5 o 6 portes més. Carbonell va explicar al respecte: «En total seran unes deu, per tant el traçat serà més llarg i atractiu. La frenada, a més, podrà ser en pla, que sempre és més aconsellable per poder aturar-se bé i per al públic també serà millor, ja que millorarà la visió des de la grada».



En la categoria femenina, ara hi ha dues sortides alternatives: la que ja hi havia i una altra més amunt que supera per pèls el màxim de desnivell que exigeix la FIS per a cites mundialistes.