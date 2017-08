Pol Moya busca als Mundials el baixar el rècord als 800 lliures

El rècord d’Andorra en els 800 metres lliures està fixat en 1.48.13 i està en mans de Pol Moya, el talent de la Federació Andorrana d’Atletisme que avui serà al tartà de Londres on es disputarà el Mundial d’atletisme. El corredor andorrà hi va per invitació a una competició que posarà punt i final a la temporada 2017, però es veu preparat per millorar-la i fins i tot fixar-la en 1.47.

La Purito / D’atletisme també hi ha previst per demà la prova de ruta de l’Europeu i en ciclisme, a Andorra s’espera un cap de setmana ben mogut i amb més de 2.000 esportistes a les carreteres disputant la Purito 2017, que es disputa demà, com també la marató d’escacs d’Andorra la Vella. Avui l’agenda l’ocuparan la Purito Kids, el partit de la sub-17 d’hoquei patins contra Anglaterra pel setè lloc i Lescano. I per acabar, tant avui com demà, hi ha prevista la Tirada de la Festa Major d’Andorra la Vella, que preveu aplegar un alt número de participants.